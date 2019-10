Andělé z D1. Tak nazývají lidé tři záchranáře ze Zlínského kraje, kteří zachraňovali v neděli večer osoby při šílené havárii cisterny s palmovým olejem. „Nebyli jsme sami. To bychom ani nezvládli, moc nám pomohli lidé okolo,“ shodli se.

Jiří Vašica (42), Jiří Stuška (35) a Martin Mikloš (36) ze záchranky v Uherském Hradišti se vraceli z Prahy ze školení urgentní medicíny, když se najednou ocitli uprostřed vřavy. „Přijeli jsme v té první vlně. Napříč byla převrácená cisterna, před námi několik aut. Pět, šest lidí tam už pomáhalo,“ vzpomenul Jiří Vašica, který pracuje u záchranky v Uherském Hradišti již 20 let. Trojice pomáhala při vyprošťovaní, ale hlavně s organizací přímo na místě. „Nevěděli jsme, co v cisterně je. Označení na ní nebylo vidět a již mírně hořelo. Dostal jsem se k řidiči, řekl, že je tam potravinářský olej. Kolega to volal na dispečink,“ doplnil Vašica.

Ohnivé peklo na D1: Při hromadné bouračce uhořel řidič, další zachránili svědci!

Situaci s vyprošťováním nechtěli záchranáři specifikovat. „My jsme zvyklí na různé situace, ale ti lidé okolo byli úžasní. Z aut jsme vytahovali zraněné se dvěma neznámými vojáky. Úžasně pomáhala zdravotní sestra, která jela do Brna,“ přidal se Martin Mikloš. Důležité bylo podle nich stanoviště, kde se přenášeli zranění. „Jenže nastaly výbuchy a čím víc kabina cisterny hořela, tím více bylo dýmu. Stanoviště jsme několikrát posunovali stále dál. I auta, pokud to šlo,“ pokračoval Mikloš.

Největší problém

„Největší problém byl, že jsme neznali terén a nedokázali jsme říct, kde přesně jsme. Neměli jsme ani přehled, co se děje za námi. „Snažili jsme se zmapovat především, aby tam nikdo nezůstal,“ řekli. Bylo to již podle jejich slov velmi nebezpečné. „Výbuchy, auta od oleje. Kdybychom byli ve službě, tak bychom se tak blízko ani nedostali. První bývají na místě hasiči a ti určují, co dál,“ dodali.

Umírajícího mladíka (†16) našli v noci u silnice na Vysočině! Kriminalisté nařídili pitvu

„Ten pocit není moc příjemný, to co se tam dělo. Na druhou stranu jsme zažili situaci jako zasažení. Ne, když přijedeme se záchrankou. Vnímali jsme, co lidé okolo prožívají,“ přiblížil Martin Mikloš.

Záchranáři jeli v osobním volnu vozem pickup. „Neměli jsme záchranářské vybavení. Když jsme potřebovali lékárničky, sešlo se jich hned 20. Chceme všem, co pomáhali, poděkovat a vyjádřit soustrast pozůstalým,“ dodali.

Nehoda se stala v neděli večer na 49. kilometru D1 ve směru na Brno. Při havárii cisterny a čtyř osobních aut jeden řidič uhořel, deset lidí ošetřili záchranáři. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Svobody by následky nehody byly horší, nebýt právě duchapřítomného zásahu svědků, kteří lidem bleskově pomáhali dostat se z havarovaných aut na bezpečné místo ještě před příjezdem záchranných složek. Škoda byla předběžně vyčíslena na deset milionů korun.

Nasťa zemřela kvůli zubařce. Vygoogluj to, křičela dentistka na sestru, když dívka umírala

Video Hromadná nehoda na D1 - David Malík