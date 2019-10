Záchranné složky vyjížděly v pátek dopoledne do obce Černilov. Ze silnice tam svým autem Škoda Fabia sjel teprve devatenáctiletý řidič. „Mladík na rovném a přehledném úseku komunikace v obci Černilov z dosud nezjištěných příčin vyjel vlevo mimo silnici do příkopu a s autem narazil do mostku. Veškeré okolnosti této tragické nehody jsou předmětem dalšího šetření královéhradeckých kriminalistů,“ uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková.

„Nikdy na tebe nezapomenu,“ pláče pro Martina (†29) jeho přítelkyně Veronika: Na Pionýru procestoval svět

V pátek odpoledne havaroval v obci Lhota pod Libčany pětasedmdesátiletý řidič, který na křižovatce zřejmě nedal přednost jinému vozidlu. „Řidič osobního auta zn. Kia Picanto, přijíždějící na křižovatku po vedlejší komunikaci označené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!", zřejmě nedal přednost v jízdě řidiči osobního auta zn. Fiat Ulysse, přijíždějícímu ke křižovatce po hlavní silnici ve směru od Chlumce nad Cidlinou,“ uvedla mluvčí. Senior na místě podlehl. „Jednapadesátiletého řidiče fiatu záchranáři transportovali do nemocnice,“ dodala mluvčí.

Dálnici D10 paralyzovala v obou směrech nehoda! Zůstal jen jeden pruh na Turnov

K autonehodě došlo i v sobotu krátce po půlnoci u obce Horní Olešnice. Řidič, kterému bylo pouhých dvaadvacet let, tam dostal zřejmě smyk. „S felicií se několikrát převrátil na bok a poté auto zůstalo na střeše. Následkům havárie bohužel dvaadvacetiletý řidič na místě podlehl,“ uvedla mluvčí s tím, že okolnosti nehody vyšetřují kriminalisté.