Jedna z nejtragičtějších nehod v dějinách země otřásla ve středu Slovenskem poté, co řidič těžce naloženého nákladního automobilu podle všeho nezvládl řízení a naboural do autobusu mířícího z Nitry do Jelence v okrese Nitra. Neštěstí nepřežilo 12 lidí.

O své nejbližší přišlo mnoho rodin. V neděli se tři z nich, společně se stovkami dalších smutečních hostů, naposledy loučily se třemi kamarádkami - Veronikou, Denisou (obě †17) a s nejmladší Natálkou (†15) z Jelence. Ty společně vyrůstaly, hrály si spolu, navštěvovaly tutéž základní i střední školu.

Slovenský Nový Čas popsal bezútěšnou atmosféru, která panovala na hřbitově v Jelenci, kam se s dívkami uloženými ve třech bílých rakvích přišlo rozloučit na 400 lidí. Někteří z nich doslova kolabovali.

Jejich nářek a vzlyky doprovázely zádušní mši, kterou celebroval nitranský biskup Viliam Judák. Po bohoslužbě přišel čas na to, aby se nerozlučná trojka rozdělila. Jak uvedl Nový čas, zatímco Veroniku pohřbili do země, dvě zbývající dívky odvezly vozy pohřební služby na kremaci.

Na místě byli přítomni záchranáři, hasiči i psychologové, kteří zdrceným pozůstalým poskytovali veškerou možnou podporu a pomoc, včetně podávání vody a teplého čaje.

