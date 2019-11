Řidič auta se štěrkem, který se v Nitře srazil s autobusem: Útěk z nemocnice. Chráníme ho, říká žena řidiče autobusu

Oba prožili obrovské trauma, ze kterého se budou vzpamatovávat jen těžko. Vladimír (66), který seděl za volantem autobusu smrti a Július (59), šofér nákladního vozidla, utrpěli jen lehká zranění, ale o to větší budou pravděpodobně šrámy na jejich duši.

Video: Místo tragické srážky autobusu s náklaďákem, kde vyhaslo mnoho životů

Video Místo tragické srážky autobusu s náklaďákem, kde vyhaslo mnoho životů. - Policie SR

Oba muži už byli lékaři propuštěni do domácí péče, shodně v pátek dopoledne, dva dny po tragické nehodě u Nitry, při které přišlo o život 12 cestujících autobusu včetně pěti nezletilých studentů. Odborníci se ale shodují, že řidič autobusu Vladimír dělal vše možné i nemožné, aby obětí nebylo víc. Z jeho slov je ale i tak patrné zoufalství. „Je mi to strašně líto, jsem z toho zdrcený. Dělal jsem, co jsem mohl, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Policie mě vyslechla, víc o tom teď nedokážu říci,“ uvedl cestou domů Novému Času.

Manželka zkušeného šoféra, který před časem obdržel ocenění za 2,5 milionu kilometrů za volantem bez nehody, ještě stihla médiím říci, že se svého muže snažila s rodinou izolovat od okolního světa. „V pokoji neměl ani televizi,“ přiznala s tím, že se o nehodě ještě nebavili. „Určitě ale ví, kolik je mrtvých,“ dodala potichu a smutně žena.

Alex (†16) nasedl do autobusu smrti omylem: On ani Veronika (†17) se domů nevrátí

O mnohem méně sdílný byl naopak řidič nákladního automobilu, v době nehody plně naloženého štěrkem. To právě on se řítil z kopečku na autobus a do poslední chvíle musel pravděpodobně vědět, že se chystá neštěstí. Domů z nemocnice ho doprovázela manželka, a bylo to ona, kdo odháněl novináře s tím, že se k věci nebudou prozatím vyjadřovat. Stejně tak učinila i firma vlastnící náklaďák.

Dva mrtví při nehodě u Havířova: Řidič a spolujezdec nepřežili náraz do stromu

V tuto chvíli není jasné, kdo za nehodu ve skutečnosti mohl, a závěr bude muset přinést až policie, která již zahájila trestní stíhání pro obecné ohrožení. Psychologové se ovšem shodují v jednom. Oba řidiči budou pod enormním tlakem. „Řidiči zúčastnění při nehodách, kde někdo zemře, by často potřebovali pomoc psychologů. Na ně se totiž často nemyslí a ani se jim nikdo speciálně nevěnuje,“ řekla Času psychiatrička Danica Caisová, která si myslí, že můžou po nehodě nastat psychické problémy spojené s pocitem viny.

K tragické nehodě došlo ve středu krátce po 13. hodině odpoledne nedaleko Nitry. Na nebezpečné a frekventované silnici se střetl linkový autobus s nákladním vozem, který hromadný prostředek odmrštil obrovskou silou mimo silnici. 12 lidí nepřežilo, desítky skončily v nemocnicích, někteří s vážnými poraněními. Slovensko v pátek drželo za oběti státní smutek.