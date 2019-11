Tragickou nehodu, při které během posledního říjnového pátku zahynula Marie H. (†44) a její dvě dcery Anička (†6) a Lucinka (†4), považuje otec obou dětí Martin K. za úmyslnou sebevraždu a dvojnásobnou vraždu. „Myslím si, že to byl její záměr,“ prohlásil a obvinil úřady z nečinnosti. Po týdnu zveřejnil listinu, která má všechno dokazovat.

Děsivá autonehoda na Liberecku, při které osobní automobil na sklonku října narazil do popelářského vozu, si vyžádala tři oběti, dospělou ženu (†44) a dvě děti (†4 a †6).

Necelý den poté uveřejnila Mája H. (21), starší sestra obou tragicky zesnulých holčiček, video. V tom ze svého úhlu pohledu popsala okolnosti, které tragédii předcházely. Připustila možnost úmyslné sebevraždy a to, že matka vzala holčičky sebou, a v tom ji podpořil i otec obou dětí. Naopak to rozhořčeně odmítli blízcí zesnulé ženy.

Je tu ale ještě jedna důležitá zpráva, kterou poselství Máji a Martina K. obsahuje. Oba hovoří o tom, že na tragédii mají svou část viny také úřady, které sehrály svou roli v opatrovnickém sporu otce a matky obou holčiček. Prý úřady opakovaně upozorňovali na údajnou duševní labilitu matky. Obávali se o osud dětí a toho, že by jim mohla ublížit. Úřady však prý jejich varování ignorovaly.

„Všechny ty slepice ve státní správě“

„Veškeré státní orgány včetně kriminální policie byly několikrát upozorněny mnou, sestrou a otčímem, i jinými členy rodiny, že máma není zcela psychicky v pořádku a je schopna dětem vážně ublížit. Bylo to několikrát zapsáno do různých záznamů a nikdo na to nebral zřetel, nikdo nechtěl slyšet zvukové nahrávky dokazující, že je máma psychicky labilní,“ řekla nejstarší sestra holčiček ve svém videu.

V pátek, týden po šokující smrti malé Lucinky (4), Marušky (6) a jejich mámy Marie H. (4), se objevil na facebooku další dokument. Ten má podpořit tvrzení Máji H. a Martina K.

Tohle všechno úřady věděly?!

Důkazem má být jedna strana úřední listiny, patrně usnesení soudu o zrušení předběžného opatření, které původně dočasně přiřklo děti do výlučné péče matky. Z listiny není jasné, kdy bylo usnesení vydáno.

Dokument obsahuje závěry soudních znalců týkající se obvinění otce ze sexuálního zneužívání a odhaluje také válku o opatrovnictví, v jejímž epicentru se obě nešťastné holčičky ocitly.

Kdo koho vlastně týral?

Úvod zmíněné přílohy se týká především obvinění otce z týrání či sexuálního zneužívání holčiček. Zmiňuje se, že podezření oslabily už výpovědi Mariiných dcer Máji (21) a její mladší sestry v rámci trestního řízení.

Dokument dále hovoří o tom, že obě holčičky mají k otci pozitivní vztah a chovají se k němu vstřícně. Za týrání holčiček naopak znalkyně označuje manipulaci holčiček proti otci, které má mít na svědomí jejich matka Marie. „Manipulace matky dětmi je přitom zcela zjevná nejen ze závěrů posudku, ale i z obsahu vyšetření nezletilých,“ konstatuje se v dokumentu.

„Tyto informace měla i sociálka a přesto pracovala stále na straně matky,“ píše k tomu Martin K. Autor příspěvku rovněž spekuluje o tom, že úřady v Marii naopak „držely jisté iluze“.

Jak se ukazuje, obě holčičky měly k tátovi pěkný vztah. Obě se k němu tulily a chovaly se k němu vstřícně, i když starší z nich se podle soudu ve vztahu k němu cítila nejistá a „zjevně potřebuje nějaký čas, aby se její nejistota vytratila,“ konstatuje se v dokumentu o Aničce.

Děti v epicentru „války rodičů“

Příslušný soud varuje matku i otce, aby se neuchylovali k manipulaci svých potomků. „I když mají rodiče konfliktní vztah a partnersky se rozešli, měli by se navzájem respektovat ve své rodičovské roli,“ nabádá je s tím, že jiná nevhodná ovlivňování dětí narušují jejich psychiku.

Policie požaduje výslechy

Konečnou odpověď na otázku, jak k tragédii nedaleko Mníšku na Liberecku došlo, hledá policie. Ta ústy své mluvčí Dagmar Sochorové hovoří o tom, že vyšetřování potrvá nejspíš měsíce vzhledem k tomu, že zadali několik znaleckých posudků.

Současně pátrají po dalších zdrojích informací. „Žádáme, aby se nám přihlásili případní řidiči, kteří byli u místa dopravní nehody a mají k dispozici záznamy z palubních kamer svých vozidel,“ uvedla mluvčí.

Míjel popeláře jako poslední?

Policisté současně označili klíčového svědka tragické nehody. Zjistili, že v době před střetem osobního vozidla s nákladním pravděpodobně jel před řidičkou osobního vozu ve směru do Liberce nákladní vůz zřejmě s naloženým (místy zrezivělým) kontejnerem, uvedla Sochorová.

Podle policie je pravděpodobné, že se řidič „bezprostředně před tragickou událostí míjel s protijedoucím nákladním vozidlem, které se následně střetlo s osobním vozidlem, jehož tříčlenná posádka (...) zemřela,“ doplnila Sochorová. Řidič náklaďáku se jim má prý co nejdříve přihlásit.

