Při čtvrteční nehodě u Českých Budějovic zemřela padesátiletá cyklistka. U kruhového objezdu ji srazilo nákladní auto. Kvůli tomu byl na silnici I/3 směrem na Český Krumlov omezen provoz a v místě začaly vznikat kolony. Policisté stále hledají pasažéry bílého autobusu. Mohli by totiž popsat přesnější průběh nehody.

Na řidiče autobusu poukázala na sociální síti i svědkyně události, která se snažila zraněné paní zachránit život. „Zaráží mě ale následující: Šoféři autobusu (profi řidiči) odjeli, aniž by poskytli svědectví u tak závažné nehody, a vůbec se nesnažili poskytnout paní ani první pomoc. Odjeli, byť jeden z nich to určitě viděl... Ale jejich hlavní zájem byl, jak mohou co nejrychleji místo nehody objet, aby byli co nejdříve v Linci,“ napsala svědkyně Katka P.

Podle ní šlo řidičům jen o to, jak se z místa nehody co nejrychleji dostat. „Selhali pro mě jak profesionálně, tak hlavně lidsky," dodává. Není to ale jediná věc, kterou kritizuje. „Dále mě úplně irituje, jak tento kruhový objezd, o kterém se ví už léta, že je naprosto nevyhovující provozu, kde jsou dennodenně zácpy, že s tím stále město nic nedělá a jen přihlíží. Kolik lidí bude muset umřít, aby se probudili z letargie?" ptá se.