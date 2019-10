Slovenským městem Bánovice nad Bebravou se v pátek večer zběsile řítil řidič vozidla Peugeot. Strážci zákona proto vozidlo vyzvali, aby zastavilo. Ovšem řidič zastavit odmítl a snažil se policistům ujet. „Policisté Obvodního odddělení z Bánovic nad Bebravou si všimli vozidla Peugeot, jehož řidič jel po městě rychle a bezohledně spáchal několik dopravních přestupků. Proto se ho rozhodli předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat. Řidič Peugeotu světelné i zvukové znamení na zastavení vozidla ignoroval, zvýšil rychlost a snažil se před policistkami ujet,“ píše policie v prohlášení na sociální síti.

Zběsilá jízda však skončila poté, co auto dostalo smyk, prorazilo zábradlí a srazilo dvě dívky a chlapce na autobusové zastávce. Jedna z mladých dívek skončila pod autem. „Bylo to strašně rychlé, on to děvče stáhl a vláčel ho pod autem ještě několik metrů, ale nikdo si toho v té rychlosti ani nevšiml,“ uvedl pro Čas a Jeden Deň svědek Majo. „Mladík nezvládl zatáčku, skončil na střeše, byl tam jeden chlapec a dvě dívky. Jedno z děvčat prý skončilo pod střechou auta,“ uvedla očitá svědkyně pro TVnoviny.sk.

„Policisté po příchodu k vozidlu zjistili, že pod vozidlem zůstala jedna osoba. Spolu s náhodnými kolemjdoucími okamžitě vozidlo převrátili, děvče pod ním vysvobodili a začali zraněným osobám poskytovat první pomoc,“ dodává policie v prohlášení s tím, že řidič, kterému je pouhých sedmnáct let, sice udělal řidičské zkoušky, ovšem ještě nemá řidičský průkaz. „Sedmnáctiletý řidič Peugeotu 106, Martin, byl na místě nehody podroben dechové zkoušce s negativním výsledkem,“ uvedla policie.

Podle informací TVnoviny.sk čtrnáctiletá děvčata, která utrpěla vážná zranění, jsou dcerami policistů. Šestnáctiletý chlapec utrpěl jen lehká zranění. „To je tragédie těchto dní. Každý si myslí, že je v americkém filmu a že se může honit s policejním autem. A potom to vypráví jiným. Ale je to obrovský risk,“ uvedl soudní znalec z odboru silniční dopravy pro TVnoviny.sk.