Potíže s domovem sociálních služeb začaly loni v září. Matka si při vyzvedávání chlapce ze zařízení všimla, že je v mokré a špinavé plence. „Vypadalo to, jako by byl nepřebalený téměř celý den. Syn byl nervózní, a protože nemluví, velmi křičel. Právě tak projevuje nespokojenost a diskomfort," vysvětlila Fedorčáková webu Pluska.sk.

K tomu si brzy všimla, že je chlapec vylekaný a trhá sebou při každém doteku. V chladnějších měsících ho našla promrzlého na kost. „Personál mi řekl, že s ohledem na to, že jich je málo, nemůže ho nikdo z personálu hlídat během toho, kdy je na toaletě. Proto ho přivazovali k radiátoru, aby nespadl. Měkký šál pro tento účel jsem donesla já z domu,“ pokračovala matka. Jenže ve skutečnosti se dělo něco horšího.

Chlapec se třásl jako osika

„Nedokázala jsem však pochopit, proč je syn při odchodu domů promrzlý na kost. Dozvěděla jsem se, že chlapce nechali sedět na míse u otevřeného okna i v minusových teplotách zhruba hodinu. Byl proto často nemocný, protože prochladl," vypověděla Fedorčáková. Na základě jejích stížností začali na záchodě otevírat okno až po vykonání potřeby.

Matka si pak myslela, že už ji poměry v domově nemohou překvapit. Bohužel se mýlila. „Během čtyř měsíců měl syn dva vážné úrazy. Jeden utrpěl v květnu, kdy uklouzl na mokré podlaze a natrhl si šlachy v kolenu,“ tvrdí Slovenka. Ke druhému a neméně děsivému poranění došlo letos v září. Simonovi dokonce tekla krev a musel být dopraven na chirurgii.

Přivázali ho a Simon spadl

„Jedna z pracovnic mi řekla, že ve snaze zabránit synovi, aby se kousl do ruky, mu je přivázali ke kolenům. Simon byl takto spoutaný a při chůzi v předklonu se převážil dopředu a spadl na dlažbu. Zranil si bradu, na které měl zhruba čtyřcentimetrovou ránu, která si vyžádala šití," vzpomíná matka na děsivé chvíle, které její dítě odneslo zraněním.

Tehdy jí už došla trpělivost a vše zveřejnila na sociální síti. „Z komentářů jsem se dozvěděla, že nejsem jediná, která má s personálem problém. Podala jsem proto stížnost ke košickému hejtmanovi, dále na Úřad komisaře pro osoby se zdravotním postižením a zvažuji i trestní oznámení,“ odhalila nejbližší kroky. Chce docílit toho, aby v zařízení nainstalovali kamery.

Kamery v zařízení odmítají

„Jsme ochotní na jeho koupi přispět, dokonce se našel sponzor. Vedení však nesouhlasí, údajně bychom narušili komfortní zónu personálu. Myslím si, že je to jen planá výmluva. Jednoduše nechtějí, abychom mohli kontrolovat, jak se k našim dětem chovají," myslí si Fedorčáková. Případem se už zabývá i ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny.

„Na základě informací z Úřadu Košického samosprávného kraje, který už připravuje kontrolu v zařízení, bude ministerstvo připravené vykonat komplexní dohled nad poskytováním sociálních služeb,“ napsal mluvčí resortu Michal Stuška. Zařízení spravuje Územní spolek Slovenského Červeného kříže v Košicích.

Ředitelka domova: Není to úplná pravda

„Informace nejsou úplně pravdivé, jde o jednostranný úhel pohledu," tvrdí ředitelka zařízení Zuzana Jusková. Vysvětlení ale žádá i vedení Slovenského Červeného kříže. „Požádali jsme o bezodkladné řešení této citlivé situace," uvedla pro Plus Jeden Den Alžběta Petrisková ze sekretariátu Slovenského Červeného kříže.

Máma Simona věří, že se situace v domově vysvětlí co nejdříve. Po jejím statusu na sociální síti s ní vůbec personál domova nekomunikuje a dělá jí prý naschvály. Poslední konflikt nastal v pátek 18. října kvůli obyčejné hračce – gumovém míčku s otvory. Ten chlapci odmítli v zařízení ponechat.

Míček byl problém