V říjnu loňského roku se večer vracela domů krásná Lucia, která s manželem Lukášem (32) bydlela ve slovenské Nitře. Lucia, rodačka z Oravy, byla jen pár kroků od domova. Tam se však už nedostala. Když přecházela přes přechod, srazil ji luxusní mercedes. Sedmadvacetiletá žena byla převezena do nemocnice, lékaři jí však už nedokázali pomoci.

Smrtelná nehoda na Českolipsku: Spolujezdkyně (†71) nepřežila náraz do zdi

Luxusní vůz řídila známá hvězda MMA Matúš Mečár. Vyšetřování tragické smrti se táhlo dlouhé měsíce. Až na jaře tohoto roku vznesl státní zástupce obvinění, ovšem soud ho zamítl. „Obžaloba byla odmítnutá, protože byly zjištěné závažné procesní chyby a věc byla vrácená prokurátorovi. Proti tomuto rozhodnutí podal státní zástupce stížnost, o které Krajský soud v Nitre zatím nerozhodl,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Nitre Lena Kiradžievová pro slovenský deník Čas.sk.

„O tom slyším poprvé. Zatím nedělám nic, musím to probrat s právníkem, co se stalo, proč se to odmítlo. Bývalý zápasník MMA má údajně kontakty na mafii, policii. Kdo chce, články si najde. Já sám jsem nevěřil, že něco takového může někomu projít. Věřil jsem v policii, prokuraturu, soudy. Jak se ukazuje, byl jsem velmi naivní,“ je v šoku z rozhodnutí soudu Lukáš. Podle informací slovenského deníku Čas.sk se šestatřicetiletý zápasník přátelí s Norbertem Mečárem, který má blízko k politické straně Smer.