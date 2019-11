Seznámili se na internetu, dali si schůzku. Místo příjemně strávených chvil ale málem došlo k tragédii. Brňan Martin D. (33) se totiž v pronajatém bytě náhle na Veroniku (27) vrhl a škrtil ji, až upadla do bezvědomí. Když se probrala, byla přivázaná k posteli!

„Žena se dokázala vyprostit z pout a volat ze střešního okna o pomoc,“ popsal drama z letošního ledna žalobce Petr Bejšovec. Ten nyní může u Krajského soudu v Brně žádat pro Martina až 10 let vězení. Za omezování osobní svobody a loupež, protože dívka přišla o mobil, peníze a doklady.

Skočila z okna, vážně se zranila

Veronika nakonec ve stresu vyskočila ze 3.patra. Zlomila si obě nohy, pochroumala páteř. „Dodnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou,“ upozornil její zmocněnec Tomáš Hofrichter.

Rodina obžalovaného se ale dušuje, že Martin by neublížil kuřeti. „Výpověď poškozené, to jsou samé lži. Znám svého syna, vím, že by toho nebyl schopen,“ tvrdil jeho otec Aleš D. v úterý u soudu.

„Znám dobře povahu svého syna, jeho vlastnosti. Jsem přesvědčený, že se žádného násilí nedopustil. Má klidnou povahu, není agresivní. Vystudoval vysokou školu, informační technologie. Sebevzdělává se, zajímá se o medicínu, astronomii a kosmonautiku,“ řekl otec soudu.

Připustil ovšem, že syn trpěl depresemi. „Loni se léčil z depresí, radili jsme s manželkou, aby zvolil odbornou léčbu. On se z toho ale chtěl dostat sám.“

Expartnerka: Sex bez výstřelků

„Martin byl vždy jemný, milý, pozorný. Měli jsme normální vztah bez výstřelků v sexu,“ prohlásila při výslechu jeho předchozí partnerka Ivona. V roce 2018 trpěl depresemi a byl bez stálé práce.

Obhajoba upozornila, že se dívka dlouhodobě léčila s psychickými problémy, pobývala i na psychiatrii. Naopak posudky znalců hovoří o tom, že obžalovaný má sklony k sadismu. „Nevím, co na to říct. Zdá se mi to jako děsivý sen,“ reagoval Martin D.

Jasno by měl vnést do celého případu nový posudek, který soud nyní zadal. Rozsudek padne v prosinci.

Půjde z vazby?

Rodina Martina D. nabídla v případě jeho propuštění z vazby záruky v podobě složení půl milionu korun, kontrolu prostřednictvím elektronického náramku a trvalý pobyt v domě rodičů až do uzavření procesu. Podle předsedy senátu Tomáše Kurfiřta soud tuto nabídku zváží.