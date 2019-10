Mladík je natolik agresivní, že z něj mají ostatní členové rodiny strach. „Mají s ním dlouhodobé spory. Poté, co jim s nožem v ruce vyhrožoval smrtí, byl vykázán na deset dnů z domu,“ uvedl mluvčí policie Petr Zámečník.



Narkomana to ale neodradilo. „O víkendu se do domu vrátil.Na místo proto okamžitě přijeli policisté, kteří ho zadrželi a umístili do policejní cely,“ pokračoval mluvčí policie.

Agresivnímu muži nyní hrozí mnohem větší trest. Za maření výkonu úředního rozhodnutí ho může soudce poslat až na dva roky do vězení. Policisté mezitím podali k soudu návrh na jeho vzetí do vazby.



Propadnout drogám je snadné, cesta od nich je mnohem složitější. Pokud je ale silná vůle, je možné se ze závislosti dostat.