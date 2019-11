Blíženci

Tento sváteční den se neobejde bez úsměvů, příjemných okamžiků, výletů anebo sportovních aktivit. Na co sáhnete, to bude pro všechny ideální. Jen se vyhýbejte stereotypním činnostem, které by celou neděli jen zbrzdily. Honem za zábavou!