Byly to dobré kamarádky, a dokonce spolu i pracovaly. Jenže návrat z práce se stal Evě (†50), Evičce (†54) a Marušce (†59) ve slovenských Rožkovanech osudným. Na přejezdu do nich vrazil vlak. Všechny tři ženy byly na místě mrtvé. Jejich uplakaní příbuzní, kteří přijeli na místo tragédie, mají jasno v tom, co stojí za smrtí jejich blízkých.