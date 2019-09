Ve středu zemřel ve věku 85 let vynálezce populární hry pexeso Zdeněk Princ. O úmrtí výtvarníka dnes informoval web Deník N s odvoláním na jeho syna. Hra procvičující paměť a soustředění vznikla v Československu v polovině 60. let.

Nápad na hru dostal Princ v době, kdy pracoval jako mozaikář v pražské katedrále svatého Víta a podílel se na mozaice od Maxe Švabinského. První sadu navrhl v roce 1965 pro nakladatelství ČTK Pressfoto. Název hry vzešel z počátečních slabik tehdy populární televizní soutěže Pekelně se soustřeď, jejímž principem bylo odhalování dvojic podnikových značek.

„Skládání obrazů mne přivedlo na myšlenku využít to i jinak, totiž k mé další zálibě, což bylo vymýšlení her. Jednu z nich jsem tehdy pod vlivem mozaiky udělal, bylo to hledání stejných dvojic obrázků. Nazval jsem ji Obrázková mosaika,“ vysvětloval Princ. Vzpomněl si na ni pak, když měl za úkol v nakladatelství Pressfoto vymyslet hru. „Úspěch byl ohromný, náklad začal překonávat rekordy,“ vzpomínal.



Tahanice s komunisty o pexeso

Poté, co vymyslel pexeso, začal Princ dostávat pouze procenta ze zisku. Sám totiž nemohl získat autorskou licenci, to mohla v té době pouze socialistická organizace – zde vydavatelství.

Změna nastala v roce 1968, přišlo nové vedení vydavatelství a zrušilo staré dohody. Hru si ale chtělo nechat. Princ se proto obrátil na soud, který kvůli politické situaci prohrál a musel zpětně dokonce vracet honoráře za pět let – tedy přes padesát tisíc. Tři roky pak pobíral jen minimální plat a splácel dluh.

Prvním motivem byli indiáni. | Foto: B. Kovaříková, pexesosberatel.cz

Po roce 1989 se však Princovi podařilo získat ochrannou známku. Pexeso už bylo rozšířené a podniky ho tiskly jako na běžícím pásu. „Napsal jsem nejdříve řadu upozorňujících dopisů, reakce byly různé, někde uznání, jindy tvrdé odmítnutí. Musel jsem pochopitelně používat pomoc právníků, ale ta stála velké peníze. Všechno jsem postupně vzdal,“ řekl Princ před několika lety serveru bkovarikova.cz.

Indiánské pexeso

V roce 1964 se v českých kinech poprvé objevil film o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi Poklad na Stříbrném jezeře. Rok na to vychází historicky první pexeso, které vydalo Pressfoto. A motivy byly jasně dané. Indiáni.

„Požádal jsem Filmové studio Barrandov o poskytnutí fotografií a u akademického malíře Františka Sodomy jsem objednal doplňující kresby. Pexeso mělo obrovský úspěch, a tak brzy následovaly další série,“ popsal před časem Princ.

Indiánské pexeso vyšlo v nákladu 10 tisíc kusů. Záhy mezi dětmi začalo kolovat pexeso dopravní a také pohádkové tvořené nejpopulárnějšími postavičkami z Večerníčků. V současnosti existuje nepřeberné množství druhů této hry. Jejím prostřednictvím se prezentují různé organizace a firmy jimi propagují své výrobky.

Dlouholetá tradice

V Česku existuje Klub sběratelů pexesa, který pořádá vzájemná setkání a také mistrovství ČR v pexesu. Na jeho webových stránkách www.pexesosberatel.cz. Za jeden rok se v ČR vytiskne až 500 různých pexes. Nejmenší pexeso, které se nachází ve sbírkách Klubu sběratelů pexes má velikost 1 x 1 centimetrů.

Podle sběratelů pexesa historie sahá dál než do roku 1965. V Japonsku mají v oblibě hru Kai wase. Ženy si dokonce tuto hru nosívaly do manželství jako věno. Hra nečítala kartičky, tak jak je známe z pexesa u nás, ale skládala se až z 360 párů mušlí, které byly z vnitřní strany opracované, zdobené zlatem či malované. Z Japonska tuto hru převzali Britové, kteří ji pojmenovali Concentration memory, z posledních let tolik známé Memory.