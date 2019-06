V dovolenkovém ráji zemřel další turista: Může za to otrávený alkohol?

Joseph Allen odjel s přáteli na dovolenou do tropického ráje, aby tam oslavil kamarádovy narozeniny. Skupinka se ubytovala v hotelu Terra Linda v Sosúe, dovolená pro rodáka z amerického New Jersey však skončila tragicky.

Přátelé byli zrovna u bazénu, když si Joseph začal stěžovat, že mu je horko. Odešel proto do svého pokoje, kde si dal sprchu. Večer se stále necítil dobře a druhý den, třináctého června, se neobjevil u snídaně. Mrtvého ho našel v pokoji personál, který šel vyměnit hygienické potřeby. Joseph podle britského listu The Sun ležel bezvládný na podlaze.

Co za náhlou smrtí Josepha stálo, zatím není jasné a vyšetřování pokračuje. O smrt turisty se začaly zajímat dokonce americké úřady, jelikož toto není první případ, kdy na ostrově došlo k úmrtí amerického občana. Joseph je v poslední době již devátým turistou, který zemřel během dovolené v Dominikáně. Na úřady naléhá i Josephova sestra, aby případ začaly řádně vyšetřovat. „Rodiny potřebují odpovědi. Zasloužíme si odpovědi. Můj bratr byl můj nejlepší kamarád. Mluvila jsem s ním každý den. Ničí mě to,“ řekla pro The Sun.

Začátkem června onemocněla mladá maturantka Libby, která byla ubytována v hotelu Hard Rock Hotel & Casino v oblíbeném letovisku Punta Cana. Libby byla na ostrově s dalšími sedmi lidmi, když se skupině udělalo nevolno. Libbyina máma Liz McLaughlinová uvedla, že nemají tušení, co nevolnost způsobilo. „Prostě nevíme, co se děje. Je to počasím? Je to ledem? Je to jídlem? Jsou to pesticidy?“ domáhá se odpovědí Liz. První den přátelé zašli do japonské restaurace a tehdy se jejich výlet změnil v noční můru. „Probudil jsem se a bylo mi špatně od žaludku, potil jsem se a pak jsem náhle dostal zimnici,“ řekl Bennet Hill.

Skupinka skončila v nemocnici, ovšem Robert Bell Wallace (†67) se z dovolené domů už nevrátil. Robert přicestoval do Dominikány v dubnu. Poté, co se ubytoval na pokoji, si dal skleničku skotské, kterou vzal z minibaru. Podle jeho rodiny se mu po skleničce udělalo špatně.

Na ostrově zemřel i rodák z amerického Marylandu David Harrison, který v červnu na ostrově trávil dovolenou. Turista měl zemřít na infarkt a plicní edém. Na infarkt měla zemřít i Leyla Coxová (†53), která na ostrov přijela oslavit své narozeniny. Do vyšetřování se vložila FBI, která zjišťuje, zdali za smrtí turistů může být otrávený alkohol.