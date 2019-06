Dovolená hrůzy: Za 122 tisíc dostali Češi s dětmi špinavý hotel bez klimatizace

Roman se s rodinou a přáteli rozhodl vydat na dovolenou do Turecka. Za vysněnou dovolenou zaplatili přes 120 tisíc korun. Jaké bylo jejich překvapení, když na místě zjistili, že jejich hotel je plně obsazen a budou ubytováni jinde. Z plánované poklidné dovolené, hotelu u pláže, stravy all inclusive a dětského klubu se stal jen sen. Realitou byl špinavý hotel bez klimatizace 600 metrů od pláže. Případ skončil u soudu. Odborníci před dovolenými varují – nastudujte si, jak reklamovat zájezd a na co máte právo.