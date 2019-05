Cestovky varují: Dovolenou na last minute si kupte teď. V létě nebude na výběr

Jedná se hlavně o zájezdy do nejžádanějších destinací, jako je Řecko nebo Baleárské ostrovy. Oproti loňsku mohou podle odhadu CK podražit až o deset procent. Je to kvůli velkému zájmu o first minute zájezdy a odstavení letadel Boeing 737 MAX z bezpečnostních důvodů.

„Předpokládáme, že průměrná cena last minute nabídek bude vyšší o jeden až tři tisíce korun oproti loňskému roku, záleží podle destinací a hotelů,“ řekl obchodní ředitel CK Exim Tours Petr Kostka.