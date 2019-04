Potíže s dovolenou až pro 100 tisíc Čechů: Méně letů, rušení pobytů, jiné termíny

Jak zasáhne zákaz letů boeingů české turisty?

Naše odhady jsou takové, že se to dotkne přibližně pěti až sedmi procent klientů, kteří si koupili zájezdy ve first minute. Řádově se nějaká změna může dotknout až sta tisíc lidí.



O jaké konkrétní změny jde?



U někoho to je změna odletu o pár hodin, u někoho změna odletu o den. Co se týká zkrácení, nebo dokonce zrušení dovolené, to se dotkne jen pár desítek lidí. Záleží na tom, jestli některé destinace budou definitivně zrušeny, ať už to budou lety na Kapverdy, nebo do Senegalu nebo na některý z Kanárských ostrovů. Cestovní kanceláře jim ale vždy nabídnou náhradu.



Jakou podobu tedy mají hlavní změny?



Jde o to, že se zmenší kapacita letů, která byla trochu větší. Takže lety, které by jinak létaly plné ze tří čtvrtin, budou naplněny úplně. Proto ubude také last minute zájezdů, o kolik to bude, ale není zatím možné říci.

Last minute zájezdy podraží

Pokud rádi nakupujete zájezdy na poslední chvíli, letos na tzv. last minute raději nespoléhejte. Podle cestovních kanceláří jich totiž bude méně a cenově nebudou tak výhodné.

„Omezená kapacita kvůli boeingům může mít vliv na jejich cenu, která nebude klesat jako v minulých letech. Vše samozřejmě záleží na zájmu o konkrétní destinaci,“ řekl Blesku Jan Bezděk ze společnosti Fischer.

Změny termínů

Jestli jste si naopak koupili dovolenou hodně dopředu, můžou vás čekat změny v odletu, nebo dokonce posunutí termínu o den. Některé zájezdy by také mohly být zkráceny, možná i zrušeny úplně.

Kvůli úpravám letových řádů se hovořilo i o tom, že lidé by mohli odlétat z jiných měst, než si původně naplánovali. Cestovky vyjednávají s alternativními dopravci, aby změn bylo co nejméně.

Méně letů

Za vše může zákaz provozu letadel Boeing 737 MAX 8, kvůli kterému společnost Smartwings musela snížit kapacitu na letní sezonu o osm procent. V létě totiž měla tato letadla tvořit třetinu flotily aerolinek. „Do vybraných destinací dojde ke snížení počtu letů, počtu destinací se situace nedotkne,“ řekla Blesku Vladimíra Dufková, mluvčí společnosti Smartwings.

Postihne to třeba Kapverdy, kam se bude létat dvakrát, ne třikrát týdně. Dojde také ke změně odletového dne. Jeden let v týdnu ubude také Kanárským ostrovům, kam se bude létat celkem sedmkrát. Smartwings má ve flotile sedm Boeingů 737 MAX 8, dalších devět chtěla firma do začátku letní sezony přidat. Celkem tak společnosti chybí 16 letadel.

Jak situaci vidí cestovní kanceláře?

Exim Tours: Cestovní kancelář řeší především posuny časů odletů. „Dojde ke změně odletového dne u odletů z Prahy na Kapverdy a do Senegalu. Klienti odletí místo původně plánovaného úterka už v pondělí a vrátí se místo pátku už ve čtvrtek,“ řekl mluvčí Exim Tours Petr Kostka s tím, že zákazníky o změně postupně informují. Pokud jde o lety z Ostravy a Brna, kanceláři se podařilo domluvit s alternativními dopravci, a změny se tak dotknou jen termínu odletů, a i to pouze u malé části klientů. Celkem změny postihnou až čtyři tisíce lidí.



Alexandria: Co bude jinak, je zatím v jednání, na výsledky se bude čekat do příštího týdne. O jedné věci má ale kancelář jasno. „Zkracovat zájezdy určitě nebudeme,“ řekl Blesku mluvčí Alexandrie Petr Šťastný. Ve kterých destinacích by zákazníci změny pocítili nejvíce, se zatím neví.



Fischer: Počty lidí, kterých se změny dotknou, zatím Fischer nemá. Vyjednává s alternativními dopravci. „V případě, že by došlo ke změně letiště, například by se místo Ostravy odlétalo z Brna, tak zákazníkům poskytneme příspěvek na tuto cestu. Když by došlo ke zkrácení dovolené, opět vrátíme poměrnou část jako kompenzaci,“ vysvětlil mluvčí Jan Bezděk. Kancelář se potýká s problémy například na Kanárech, kdy došlo ke změně a místo dvou odletových dnů má společnost k dispozici jen jeden.



Blue Style: Kancelář řeší situaci především přesuny některých odletů z Brna a Ostravy do Prahy. Přesná čísla, kolika klientů se změny dotknou, zatím nejsou k dispozici. „Zatím jde řádově o desítky lidí, snažíme se, aby šlo o co nejmenší změny. Klientům, kteří na ně nepřistoupí, jsme připraveni vrátit peníze,“ vysvětlil výkonný ředitel Ondřej Rušikvas.



Čedok: „Chtěla bych Vás informovat, že reakci na Váš e-mail Vám pošleme během zítřka nebo pondělí,“ napsala ve čtvrtek zástupkyně mluvčí Čedoku Martina Hájková. Odpověď jsme neobdrželi.

Tragické pády MAXů

První Boeing 737 MAX 8 spadl koncem loňského října 10 minut po startu a nepřežilo 189 lidí. Druhá nehoda stejného typu letadla z 10. března se stala šest minut po startu, zemřelo 157 osob. Právě podobný průběh nehod vedl k celosvětovému preventivnímu uzemnění těchto letadel. Stopka se týká celkem 371 strojů. Zřejmě šlo o chybu v softwaru automatického vyrovnávacího systému MCAS.