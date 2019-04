První slova poslance Hrnka, který přišel o rodinu při letecké tragédii: Drsná odpověď na nenávistné vzkazy!

Antonovi Hrnkovi krátce po nehodě kondolovalo téměř celé Slovensko. Politika šla v tomto případě stranou a upřímnou soustrast vyjádřili svému soupeřovi i členové opozičních stran. Věděli, že v případě podobného neštěstí není prostor na žádné politické hry.

Poslance Hrnka tragédie naprosto zdrtila a několik dní se neukázal ani ve Sněmovně. Nyní je však už zpět v práci a plně se věnuje svým povinnostem. Navíc se k tragédii poprvé vyjádřil.

Přepadení na letišti! Lupiči ukradli zásilku peněz z letadla

„Už jsem to jednou řekl. Ani svému největšímu nepříteli bych nepřál, aby ho zastihlo něco takového, jako mě. V životě jsem nikomu nepřál nic zlého, protože mě otec soustavně učil, že i když nebudu zrovna jednat v dobru, nemám rozhodně působit zlo. A nikdy jsem vědomě nikomu nic zlého neudělal,“ rozepsal se na svém facebooku Hrnko. Zmínil také, že si váží kondolencí i ze zahraničí. „Jsem za ně vděčný i přes fakt, že jsem se zřekl veškerých parlamentních aktivit, při kterých je třeba cestovat,“ zmínil poslanec.

Anton Hrnko ale chtěl svým statusem upozornit na jinou skutečnost a to tu, že ne všichni uživatelé facebooku zachovali korektnost. „Dostal jsem, především na sítích, kde se dá úspěšně skrýt identita, vzkazy, které radši necituji. Všem jim odpouštím, protože zloba a nenávist je to nejhorší, co může lidskou bytost degradovat na úroveň toho nejhoršího, co si umíme představit,“ rozčílil se poslanec. „To, že mám svůj politický názor, a že ho prosazuji, je moje svaté právo a je to jeden ze základních přínosů z listopadu 1989. Stále se však utvrzuji v tom, že mít jiný politický názor je důvodem šířit nenávist až za hrob,“ dodal Hrnko.

Jako přes kopírák: Oba zřícené Boeingy 737 MAX poslal k zemi stabilizační systém

„Všem jim přeji jen to nejlepší a prosím Boha, aby, pokud je postihne něco podobného, je nenašli takoví lidé, jako jsou oni sami, kteří by tu bolest ještě více zvýraznili,“ uzavřel Hrnko svůj status.

Slovenský poslanec Anton Hrnko přišel o svoji ženu, dceru a syna při tragickém letu etiopských aerolinií z hlavního města Addis Abeby do keňského Nairobi. Pád Boeingu 737 MAX nepřežilo všech 157 pasažérů. Společně s Hrnkovou rodinou zahynula ještě jedna Slovenka. Příčina tragédie z desátého března letošního roku se stále prošetřuje. Krátce po ní aerolinky z celého světa stáhly z nebes inkriminovaný typ letadla od americké společnosti ze Seattlu.