Petr a Pavel si rodičovskou pochvalují. Proč s dětmi zůstává hrstka tátů?

Grafik Petr Přenosil z Brna strávil na rodičovské dovolené se svou dcerou téměř tři roky. Jeho manželka chtěla, aby zjistil, jaké to je zapojit se do výchovy a domluvili se na tom ještě před tím, než se dítě narodilo. „Hormony hrají velkou roli, takže kdybychom domluvení nebyli, možná by nakonec zůstala doma žena,“ vysvětlil Petr a připouští, že měl oproti jiným lidem na rodičovské dovolené výhodu.

„Většina mužů si opravdu nedokáže představit, jak náročné to je, dokud to nezažijí na vlastní kůži. Když byla žena na mateřské a já pracoval, tak jsem se jí snažil hodně pomáhat, ale když jsem pak sám nastoupil na rodičovskou, zjistil jsem, že ač jsem se hodně snažil, tak jsem věděl houby,“ zmínil Petr a přiznal, že to, jak ženě v začátcích pomáhal, nestačilo.

Petr: Muži nikdy nebudou číst časopisy o mateřství

„Je důležité říci, že to ale muži neví, jaké to je, a jestli si některé ženy myslí, že si muži začnou číst časopisy Maminka a přijdou si na to sami, tak to se dost mýlí. Prostě to v sobě nemají, a pokud si to nezkusí, tak na to nepřijdou,“ uvedl Petr a dodal, že finanční stránka u nich nebyla vůbec důležitá.

„Rodičovský příspěvek v Česku průměrně čerpá zhruba pět tisíc mužů, což je 1,8 % ze všech příjemců dávky. V posledních letech se číslo mění v řádech desítek,“ řekl tiskový mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Dostálek. Dlouhodobým cílem ministerstva je zvýšit počet mužů, kteří se stanou otci na plný úvazek.

Podle výzkumu z roku 2014, který dělala Liga otevřených mužů, vyplynulo, že by rodiče uvítali, kdyby existovalo volno pro druhého pečujícího nad rámec stávající délky rodičovské. Kvóty naopak Češi nechtějí vůbec. Na rodičovskou chce téměř polovina mužů. V praxi jich příspěvek pobírá zhruba 1,8 %. Výzkum probíhal na vzorku 1 015 respondentů ve Zlínském a Olomouckém kraji. Mužů bylo 478.

Nástup na rodičovskou jako výrazný pokles příjmů

„V České republice rodiny musí velmi dobře zvažovat, kdo nastoupí na rodičovskou, protože v tu chvíli dochází k velkému finančnímu poklesu na straně příjmu. Sice neexistují statistiky, které by jasně ukazovaly, proč muži na rodičovskou nastoupili, ale na základě dlouhodobé práce s otci můžeme říci, že finance bývají tím důvodem číslo jedna, proč muž na rodičovskou nastoupil,“ řekl Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů.

Že hrají peníze důležitou roli, potvrdil konzultant v IT Pavel Smrčka z Prahy, který si rodičovskou rozdělil s manželkou na půl. Každý zůstal doma rok. „Já i manželka pracujeme v oblasti IT a velmi nám pomohlo, že jsme měli více méně stejný plat. Tím pádem jsme nemuseli řešit, že budu-li doma já, rodinný příjem se významně sníží. Oba naši zaměstnavatelé nám velmi vyšli vstříc s možností občasné práce z domova,“ popsal Smrčka a dodal, že práce na částečný úvazek mu umožňuje zůstat v kontaktu s okolním světem i jinak než přes dítě.

Konzultant v IT Pavel Smrčka (35) z Prahy zůstal na rodičovské dovolené přesně rok | archiv Pavla Smrčky

„Obav, proč do toho nejít byla samozřejmě celá řada přes starost, jak to bude vnímáno okolím, po obavy, zda to nebude mít negativní dopad na můj kariérní postup po návratu do práce, nebo jestli manželka po roce denního kontaktu s dítětem zvládne na osm hodin nechat prcka s tátou a také jestli permanentní péči o malého zvládnu a podobně,“ vyjmenoval druhý otec.

Podle Pavla byl hlavní důvod, proč na rodičovskou kývl, jedinečná příležitost potomka poznat v době, kdy se teprve formuje jeho osobnost a kdy poprvé objevuje svět kolem sebe. „Mám možnost vytvořit si kvalitnější a hlubší vztah se synem než na základě občasného hlídaní o víkendech a po večerech,“ vyjmenoval klady.

Expert: Nepřehnat to s pivem a nezapomenout kočárek

Podle psychologa Petra Šmolky většinou zůstávají muži na rodičovské dovolené z proto, že manželka má lépe placenou práci nebo obor, který nemůže na dlouhou dobu opustit. „Když muž akceptuje, že bude doma a nedává manželce najevo, že on je od přírody šéf, tak to může být přínosem. Problém nastává, když dva začnou soupeřit, kdo bude mít více vliv na dítě, a přetahují se, kdo s ním bude víc,“ upozornil Šmolka.

Když vyhraje muž a zůstane doma, tak se v některých případech snaží matku od dítěte odstřihnout. „U některých případů je to spojené s úvahou, že kdyby manželství nevyšlo, tak má větší šanci dostat dítě do péče,“ upozornil manželský poradce a dodal, že další nešťastnou variantou jsou tzv. sabotéři, kteří se nechali donutit jít na rodičovskou dovolenou a ženě při každé příležitosti připomínají a naznačují, že nejsou spokojení a nebudou dělat nic navíc. „Když se matka vrátí domů z práce, je to tam jako po výbuchu. Vykonává nad dítětem pouze nutný dohled a neudělá nic navíc. Přeci nebude ještě uklízet a vařit,“ uvedl Šmolka.

Podle odborníka se ale stále najdou otcové, kteří si rodičovskou dovolenou dokážou užít. „Tyto muže já obdivuji. Nepřehánějí s úzkostí a umí být velkorysejší. Prostě si to užívají. Při procházce se staví na jedno pivo za kamarády na zahrádce. Samozřejmě to nesmí přehnat a zapomenout kočárek v hospodě,“ vtipkoval Šmolka.

Rodičovský příspěvek mohou čerpat rodiče, kterým klesl příjem kvůli přerušení nebo omezení výdělečné činnosti v době, kdy pečuje o malé dítě, které potřebuje osobní celodenní péči.

Rodiny, ve kterých zůstane doma s potomkem otec, se také často potýkají s kritikou ze svého okolí, ať už svých rodičů, kteří byli jinak vychovaní, nebo přátel i širšího okolí. „Ve chvíli, kdy na té rodičovské opravdu jste, máte tolik práce, že přestanete myslet, kdo si co myslí a není to pro vás vůbec důležité,“ řekl Petr Přenosil.

Den otců připadá na třetí neděli v červnu, letos se tedy slavil 16. června.

Průměrné počty příjemců rodičovského příspěvku

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Počet příjemců

rodičovského příspěvku 359 887 362 496 336 960 323 273 306 730 292 805 Muži 6324 6047 5446 5758 5300 5245 podíl příjemců mužů (v%) 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 1,7 % 1,8 %