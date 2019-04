Mít děti je „smrtící“, Čechům se nevyplatí. Maminka Markéta: Čtyřikrát mě vyhodili od pohovoru

Rodinná politika v Česku příliš nefunguje, ukázal to průzkum aliance Byznys pro společnost. Celkem 35 % matek ztratí s dítětem kariéru, muži zase fungují jen jako druhořadí rodiče. Na vině je podle expertů špatná motivace rodičů ze strany státu i firem. Chybí například školky pro nejmenší i nabídka zkrácených úvazků. Více penalizovány jsou pak hlavně ženy, což potvrdila i pro Blesk Zprávy oslovená maminka Markéta (31). „Čtyřikrát mě kvůli dítěti nepřijali do práce,“ svěřila se. Stále také trvá menší platové ohodnocení žen.

Měření mezi 7 tisíci firem a 500 rodinami ukázalo, že rodinná politika v České republice stále nefunguje tak, jak by měla. Skloubení rodinného a pracovního života je u nás dřina a častokrát je snaha „blokována“ i nabídkou na pracovním trhu. „Chybí nabídky zkrácených úvazků, nabídek home officů i práce s flexibilní pracovní dobou,“ tlumočila výsledky výzkumu na tiskové konferenci Jana Skalková manažerka HR programů BpS.

„Česká rodinná politika odsouvá matky na druhou kariérní kolej a otce na druhou rodičovskou kolej. Mix nedostatečné kapacity školek, odpočitatelných položek na nepracujícího partnera a nenávaznost příspěvku na předchozí příjem je smrtící pro kariéru matky a otce odrazuje a odtahuje od aktivního zapojení do výchovy dítěte,“ doplňuje pak vědecký pracovník Filip Pertold.

Dítě představuje navíc mnohdy překážku i u pracovního pohovoru, i když se to oficiálně nepřizná. „Nemělo by se to dělat, ale při pohovoru se mě často ptali, jestli mám děti. Směr hovoru se pak často změnil a točil se i kolem povinností kolem dítěte, když by bylo třeba nemocné,“ svěřila se Blesk Zprávám Markéta, která funguje jako samoživitelka a nyní jezdí s alternativní taxislužbou Uber.

„Čtyřikrát mě nevzali a jak z hovoru vyplynulo, bylo to kvůli strachu, že budu často lítat za dítětem,“ míní Markéta. Její potomek už sice chodí do školky, „klasickou“ práci se ale i tak ženě nepovedlo sehnat. I průzkum ukázal, že roli hraje také firemní politika i možnosti oboru. Prodavačka bude prostě těžko pracovat z domova, stejně tak například obchodník.

Ženy jsou doma na mateřské pořád více než muži, může za to podle průzkumů vnímaní stereotypu ale i lepší platové ohodnocení muže (ilustrační foto.) | Shutterstock

Po dítěti nehraje kariérní postup roli

Z výzkumu rovněž vyplynulo, že si lidé před vstupem dítěte do rodiny vybírají práci podle výše platu a možnosti postupu v kariérním žebříčku. To se ale s potomkem mění. Ve chvíli, kdy se malá ratolest narodí, hledají rodičové firmu, která jim umožní flexibilnější pracovní dobu, a nejvíce pak, z 59 %, rozhoduje o vybrání budoucího zaměstnavatele podpora rodinného života ze strany podniku. Vyhrávají pak třeba ty, které povolují home office nebo mají vlastní školku či jesle.

„Rodič nám naší podporu oplatí, je to pro nás benefit, když se k nám z mateřské rádi vrátí a na práci jim i více záleží,“ uvedla k tomu manažerka právního oddělení pro ČR a SR Plzeňského prazdroje Petra Nadr, která se do firmy rovněž vrátila po uplynutí mateřské. „Šla jsem tam zpátky po půl roce. I během této doby mi zůstaly všechny benefity a i během dovolené jsem s firmou zůstávala v kontaktu přes sociální sít,“ svěřila se manažerka.

Z pohledu firem je ale nutné přiznat, že udržovat zaměstnance na mateřské není levná záležitost. Často se z mateřské navíc lidé vrací až po dvou či třech letech, vypadnou z dění i znalostí. Někdy se tak musí řadu věcí učit znovu jako v první den nástupu.

Expert: Stát nejde příkladem a zrušení jeslí? Absurdní

Brzký návrat rodičů na pracovní trh by měl podporovat i stát, to se ale podle veřejného mínění moc neděje. „Česko nedělá nic jiného než strategie a samo není schopné udržovat takovou politiku, jakou hlásá,“ míní Filip Petrold a svá slova podpořil grafem, kde je vidět velmi malá spokojenost rodin ohledně slučování rodinného a pracovního života ve státní správě.

„Stát musí podporovat to, aby lidé pracovali. Ve skandinávských státech jsou schopni financovat všechny příspěvky právě i díky tomu, že motivují lidi pracovat,“ pokračuje dále Petrold. Za absurdní vidí i zrušení jeslí, které by mnohým rodičům vytrhly „trn z paty“.

Mateřská dovolená není jen pro ženy, i muži mohou přiložit ruku k dílu nebo se s matkou dětí střídat | Profimedia

Muži vs. Ženy

Na tiskové konferenci k prezentací výsledků výzkumu se znovu potvrdil i známý fakt, že jsou penalizovány především ženy. „Přetrvávají rozdíly v platech mužů a žen. Logicky pak muž zůstává v práci a žena se stará o domácnost. Vyšší příjem muže uvedlo jako důvod čerpání rodičovské dovolené 45 % respondentek. Tlak tradičního vnímání rozdělení rolí pak uvedlo 29 % dotázaných,“ pokračuje dále Petrold.

Z počtu dotázaných se na mateřské dovolené nacházel muž ani ne ve 4 % případů. To je podle expertů špatně. O dítě by se měli starat oba rodiče a v péči se střídat. To potvrdil i host konference o podpoře rodičů na pracovním trhu David Udal z Plzeňského Prazdroje. „Byl jsem doma s holčičkou tři měsíce, bylo to úžasné,“ usmíval se.

Každý třetí rodič přitom v průzkumu souhlasil, že je dítě „společný projekt“ a právě proto by se měli v péči o něj střídat matka i otec. Podmínky pracovního trhu a státu jim to ale nedovolují tolik, jak by bylo potřeba.