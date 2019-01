Mateřská v roce 2019: Kdo na ni má nárok a kolik dostanete?

Paní Hanákové vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Její hrubá měsíční mzda je 36 500 korun. Jaká bude výše její mateřské?

počet částka Hrubá měsíční mzda 36 500 korun Neredukovaný denní vyměřovací základ (25 456 x 12 měsíců/ 365) 1090 korun První redukční hranice (do 1090 korun, ze 100 procent) 1090 korun Druhá redukční hranice (od 1 090 korun do 1 635 korun, z 60 procent) 66 korun Třetí redukční hranice (od 1 635 korun do 3 270 korun, z 30 procent) 0 korun Redukovaný denní vyměřovací základ 1156 korun Denní mateřská (1156 korun krát 70 procent) 809 korun Měsíční mateřská (809 korun krát 30 dní) 24 270 korun



Na zhruba půlroční peněžitou pomoc v mateřství (PPM) mají nárok ženy, které byly po dobu 270 dnů před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěné. Není nutné, aby těchto 270 dnů bylo souvislých. Stačí, když se sečtou nemocensky pojištěné dny během dvou uplynulých let. Jestliže se stane, že nejste v zaměstnaneckém poměru v den nástupu na mateřskou dovolenou, ještě to neznamená, že na PPM nemáte nárok. Je tady totiž ochranná lhůta v délce 180 dnů. Ty se počítají ode dne ukončení pracovního poměru. V případě, že žena tyto podmínky nesplní, bude pobírat rovnou rodičovský příspěvek. Mateřská a její výpočet Vyplácená částka peněžité pomoci v mateřství činí 70 procent z denního vyměřovacího základu. Ten si zjistíte tak, že si hrubý příjem za uplynulých 12 měsíců vydělíte počtem kalendářních dní v tomto období. Pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou ale důležité také redukční hranice, které se odvozují od průměrné mzdy. U mateřské se denní vyměřovací základ do 1. redukční hranice započítává celý, z částky mezi první a druhý redukční hranicí se započítává 60 procent a z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se započítává už jen 30 procent. K příjmu nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Redukční hranice pro rok 2019 redukční hranice ze 100 procent vyměřovacího základu – 1090 korun redukční hranice ze 60 procent vyměřovacího základu – 1635 korun redukční hranice ze 30 procent vyměřovacího základu – 3270 korun Praktický příklad Paní Hanákové vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Její hrubá měsíční mzda je 36 500 korun. Jaká bude výše její mateřské?



Paní Hanáková tedy bude po dobu šesti měsíců dostávat PPM ve výši 24 270 korun měsíčně. Tato částka není neměnná, samozřejmě záleží na tom, kolik je v měsíci kalendářních dní.