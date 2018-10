Rodičovská stoupne na 260 tisíc, těší se Maláčová. Kdo dostane 40 tisíc navíc?

Rodiče, kteří zůstanou doma s malými dětmi do čtyř let věku, by od července příštího roku mohli začít dostávat o 40 tisíc korun vyšší rodičovský příspěvek než dnes. Celková částka by se zvedla z 220 tisíc korun na 260 tisíc korun. U vícerčat by se přidalo o 60 tisíc korun na 390 tisíc korun.

„Tento příspěvek se poskytuje v nezměněné výši již několik let. V současné době nejvíce rodičů pobírá měsíčně šest až osm tisíc korun, což je cca tříletá varianta. A to mi přijde při dnešních cenách a rodinných nákladech, například i na školku či dětskou skupinu, velmi málo,“ okomentovala ministryně práce a sociálních věcí Maláčová.

Kde trvá mateřská nejdéle? Vyhrály Chorvatky, nejhorší je to v USA

Peníze navíc dostanou i stávající rodiče

K růstu dojde v návaznosti na programové prohlášení vlády, v kterém ANO a ČSSD slibují, že zvýší rodičovskou na 300 tisíc korun. Přidání se rozdělí do dvou etap.

„V červenci se jedná o první fázi navýšení z 220 000 na 260 000 korun. V tuto chvíli se dojednává evropská směrnice, která se týká rodinného a pracovního života. Jakmile bude dojednaná, tak bychom chtěli příspěvek navýšit o dalších 40 000. Vzhledem k tomu, že tam očekáváme ještě nějaké další zásadní změny, tak to uděláme ve dvou fázích,“ vysvětlila Maláčová.

Opatření se podle ministryně dotkne všech příjemců rodičovského příspěvku. Tedy i těch, kteří již začali peníze čerpat. Zrušit by se měla také podmínka, kdy mohlo dítě mladší dvou let, jehož rodič pobíral rodičovský příspěvek, navštěvovat předškolní zařízení pouze 46 hodin měsíčně.

Spory o skok na 300 tisíc

Největší zatížení rozpočtu by měl přinést první rok fungování novely, a to z důvodu dodatečného vyplácení dávky i těm rodičům, kteří už 220 tisíc korun, respektive 330 tisíc vyčerpali, ale mají dítě mladší čtyř let. „Navrhovaná úprava by (při účinnosti úpravy od 1. 7. 2019) znamenala nárůst výdajů ze státního rozpočtu pro rok 2019 o 3,6 miliardy a ve výši 4,9 miliardy pro následující roky,“ uvádí důvodová zpráva k novele.

Změna zákona je aktuálně v­ připomínkovém řízení, kterým zatím prochází zcela hladce. Pro jsou i všechny politické strany. Například TOP 09 by ale uvítala, kdyby se příspěvek zvýšil rovnou na 300 tisíc bez mezistupňů. „Nemyslíme si, že by to mělo být ve dvou fázích, ale že bychom rodičovskou měli rovnou zvýšit na 300 tisíc korun, tedy najednou o 80 tisíc,“ uvedla pro ČT24 například místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Rychleji do práce

Rodičovská činí nyní celkem 220 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat je to 330 tisíc korun. Rodiče se mohou rozhodnout, jak rychle částku vyčerpají. Měsíčně mohou pobírat od letoška příspěvek až do výše mateřské, tedy 70 procent vyměřovacího základu příjmu. Podle portálu ministerstva práce to může nyní být až 32 640 korun. Čím vyšší je měsíční dávka, tím je rodičovská kratší. Maximálně může trvat do čtyř let věku dítěte.

Rodičovskou chce o 40 tisíc menší. Maláčová zatočila se sliby Krčála i plánem vlády

Se zvýšením rodičovské počítala i koncepce rodinné politiky, kterou loni v září schválila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Ministerstvo práce v dokumentu navrhlo, aby se rodičovská zvedla aspoň na 250 tisíc korun. Ročně to rozpočet mělo stát zhruba 3,07 miliardy navíc.

Od roku 1995 do roku 2008 se vyplácel pevný rodičovský příspěvek, a to až do čtyř let dítěte. V roce 2007 částka činila 7582 korun měsíčně. V roce 2008 se zavedla třírychlostní rodičovská se stejnou celkovou částkou 220 tisíc korun.