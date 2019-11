Mladý otec hodil synka (†11 měs.) v košíku do řeky: Maminka nyní oznámila šťastnou novinu

Teprve jedenáctiměsíční Zakari přišel loni v září tragicky o život, když ho jeho otec Zak Eko (22) hodil v košíku do řeky Irwell v anglickém Radcliffu. Mladý muž si pak chladnokrevně šel dát pivo do hospody, zatímco jeho synáček umíral. Matce dítěte Emmě Bloodové to zlomilo srdce. Truchlící žena však nyní přišla s dojemnou novinkou. Podle britského deníku Mirror porodila dceru Islu.