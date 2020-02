Ruská telenovela ohledně otcovství mladé promiskuitní dívky Dáši (14) se opět rozjíždí na plné obrátky. Nezletilá Ruska označila teprve desetiletého Ivana za otce svého nenarozeného dítěte. Jenže poté, co lékaři zjistili, že dětský milenec ještě nemůže mít děti, se do všeho vložila ruská policie. Ta tvrdí, že je otcem někdo jiný.

Darja alias Dáša se dostala do téměř všech světových médií poté, co tvrdila, že ji oplodnil teprve desetiletý Ivánek. Jenže urolog zjistil, že chlapec ještě nemůže mít děti, protože je ve svém věku dle jeho zjištění stále neplodný.

A pokud někdo nevěřil, že je malinkatý Ivánek otcem dítěte, měl nejspíš pravdu. Ruské noviny Komsomolskaya Pravda totiž uvedly, že policie vyšetřuje jiného patnáctiletého chlapce, že je biologickým otcem nenarozeného dítěte nezletilé prostopášnice.

Sex nezletilých

Ruská média chlapce označují jako Stefana, ale nejde o jeho skutečné jméno. Podle dostupných informací skončil nezletilý v domácím vězení. Nejnižší věk, při němž mohou mít Rusové sex, je tamními zákony staven na 16 let. Dotyčný tak bude mít podle všeho vážné problémy.

Dáša vyvolala v Rusku velkou vlnu pozdvižení poté, co veřejnost informovala, že otěhotněla teprve v 13 letech. V televizi pak dokonce prohlásila, že to byl Ivanův nápad mít sex. Když se ho ptali, zda by mohl být otcem dítěte někdo jiný, odvětil: „To nemůže být pravda!“

Testy DNA ukážou pravdu