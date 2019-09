Při procházce v jednom z brněnských parků se učitelce ztratil dvouletý Dorien, kterého měla na starosti. V mateřské školce, kde rodiče platí za péči o dítě měsíční školné 6 200 korun, si však následujících několik hodin vůbec nevšimli, že jim dítě chybí. Ani prázdná postýlka a přebývající jídlo v nich nevzbudily podezření.

To, že se Dorien ztratil, odhalila až maminka, která si pro něj do školky přišla. V tu chvíli by se v ní krve nedořezal. „Přišla jsem si pro něj do školky, šli pro něj do třídy a pak zjistily, že tam není. Pak začaly lítat všude po školce a hledat ho,“ popsala hororovou chvíli pro FTV Prima maminka ztraceného chlapečka. „Nikomu bych to nepřála, je to šílený zážitek. Myslela jsem si, že se tam zhroutím," uvedla s tím, že by chtěla velmi poděkovat ženě, která jejího plakajícího syna v parku objevila a zavolala policii.



„Manžel se z toho sesypal, musel odejít dřív z práce, já jsem z toho byla na prášky, vlastně celá rodina. Nemohli jsme tomu uvěřit, že se něco takového stalo. Ten den jsem spala s klukama v posteli, protože jsem nemohla usnout. Všichni z rodiny tu noc nespali,“ uzavřela maminka.

Jana svého dvouletého syna ze školky okamžitě odhlásila. Podle rodičů měla v parku s dětmi být ředitelka školky. Ta se jí pak druhý den omluvila. Od té doby ale komunikace s rodinou skončila. „Všechno řešíme už jen přes jejího právníka,“ říká Jana. Ředitelka školky se k ničemu nechtěla vyjádřit, stejně tak její právník.