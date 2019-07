Děti zmizely beze stopy: Ztracený není jen Honzík Nejedlý

• Narozen 4. července 1996

• Dnes by mu bylo 23 let

• Zmizel 20. března 2005

• Pohřešovaný 14 let

Honzík, který žil s rodiči v Jirkově na Chomutovsku, spadl 20. března 2005 do rozvodněného Podkrušnohorského přivaděče. Jeho kamarád Jirka (tehdy 11) se ho pokoušel vytáhnout. „Házeli jsme do vody krabice. Honza uklouzl. Podával jsem mu ruku. Stáhl mě do vody,“ popsal tehdy s pláčem Blesku. Zatímco Jirka měl štěstí, asi kilometr po proudu ho vytáhli kolemjdoucí, jeho kamaráda se najít nepodařilo. Pátrali po něm tehdy desítky hasičů, psovodi i dobrovolníci, bohužel marně. S největší pravděpodobností se utopil. Tehdy v zimě totiž napadlo hodně sněhu, a když na jaře začal tát, na mnoha tocích nastaly povodně. Stoprocentní jistotu ale ani policisté, ani rodiče hocha nemají, a tak je Honzíkovo jméno stále v pátrání. „Žádné nové poznatky k případu aktuálně nemáme, pokud by se nové skutečnosti objevily, bude probíhat jejich prověřování,“ řekla Blesku policejní mluvčí Šárka Poláčková.