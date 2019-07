Maminka 21 let ztraceného Honzíka o pražských kriminalistech: Myslí si, že jsme nesvéprávní?!

Kdy jste se rozhodli poprvé řešit možnost nahlédnout do spisu právní cestou?

„V roce 2017. Bylo to asi půl roku před uplynutím těch dvaceti let. Finančně s tím pomohla švagrová.“

Jaký byl výsledek?

„První právník napsal dopis, policajti ho hned odmítli a on to vzdal s tím, že je to marné.“

Jako neodbytná se ale ukázala advokátka Tereza Kubelíková, která dotáhla vaši snahu nahlédnout do Honzíkova spisu až k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu.

„Nebylo to tak jednoduché, jak to teď zní. Pokoušela se dál a odezvy od policie byly jen plané řeči. Jsem jí velmi vděčná za to, že to nevzdala, ani když jsem jí řekla, že po těch letech nemám sílu bojovat a na soudní spory nemám finance. Ujala se toho bez nároku na honorář. Mluvili jsme i o ombudsmance. Teď Ústavní soud rozhodl v náš prospěch. Jsem šťastná, už jsem ani nečekala, že to dokáže.“

Co byste se chtěla z toho spisu dozvědět?

„Hledala bych, jestli tam náhodou nejsou uvedeni jako vyslechnutí lidé, o nichž stoprocentně vím, že je nikdo nevyslýchal. Nevěřím jim, že vyslechli všechny, kteří mohli o Honzovi něco vědět.“

Říkala jste, že jsou i další záležitosti, které ve vás vzbuzují pochybnosti o práci policie na případu vašeho syna...

„Například po nás chtěli podruhé odběr vzorků na zjištění DNA. Poprvé to bylo, když jsem jim nesla snímky od zubaře. Mimochodem i to byla moje iniciativa, ani se nezeptali, jestli něco takového neexistuje. Po jedenácti letech nám volali a chtěli vzorky DNA. Copak si myslí, že jsme nesvéprávní?“

Pokud byste ve spise našla nějaké nesrovnalosti, jste připravena podniknout nějaké právní kroky?

„Pokud bych tam něco našla, tak to tak nenechám a s právničkou bych to určitě řešila. I když mi to Honzu nevrátí, tak to pro mě význam má.“

Je ve vás ještě jiskřička naděje, že by se Honza mohl objevit ve dveřích?

„Ne. Je to už příliš dlouho. Kdyby žil, bylo by mu jednatřicet, nejspíš by nás už dávno sám našel.“