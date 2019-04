Po Jakubovi (25) z Chrudimi pátrají kamarádi i policie: Před zmizením napsal tajemný komentář na facebook

Po pětadvacetiletém Jakubovi pocházejícím z Chrudimi strážci zákona marně pátrají a žádají o pomoc veřejnost. Mladík je vysoký asi 185 cm, jinak ale policie neuvedla žádné informace, které by mohly pomoci při jeho identifikaci.

Jakub sám zamotal hlavu svým přátelům na facebooku, kam umístil podivnou zprávu.„Hodně lidí se mě snaží zničit. Ale mně je to těžce u p…le. Já jen dělám to, co mě baví. A abych s tím přestal, tak to byste mě museli zabít. Protože já jinak nikdy nepřestanu,“ napsal Jakub Alta na sociální síti facebook předtím, než zmizel.

Současně s tím ale označil místo, kde se nachází. Své posledních dva příspěvky publikoval totiž z Pardubic. „Policie žádá občany, aby veškeré informace k pohřešovaným nebo hledaným osobám sdělili na linku 158, případně nejbližší služebně Policie České republiky,“ sdělili muži zákona na svých webových stránkách.