Panna

Nedovolte nikomu, aby vám mluvil do práce a už vůbec ne do života. Dnes se musíte vypořádat s mimořádně zvědavým a dotěrným kolegou. Opravdu vám znepříjemní práci. Na to už jste v podstatě zvyklí, ale dnes je to fakt na zbláznění. Buďte nad věcí.