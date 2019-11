K explozi došlo v pátek kolem sedmé ráno v průmyslovém areálu v Semtíně na Pardubicku. Na místě bylo několik vážně zraněných pracovníků Explosie. Na místo ihned zamířily složky IZS včetně dvou záchranářských vrtulníků z Prahy a Hradce Králové. Výbuch ve vinařství na Břeclavsku! Škoda za čtyři miliony! Dva muži jsou těžce popálení

„Dvě osoby utrpěly popáleniny na více než 30 procentech těla, byly uvedeny do umělého spánku a připojeny na plicní ventilaci. Do Prahy je transportoval vrtulník,“ uvedl mluvčí záchranky Aleš Malý. Další dva popálené převážela do Prahy sanita a byli při vědomí.

Mezi vážně zraněnými byl Roman M. (†27), který utrpěl popáleniny téměř na celém těle a podle záchranářů byl jeho stav více než kritický. Jeho rodina však do poslední chvíle doufala v zázrak a prosila, aby se za něj lidé modlili. "Brácha má hluboké popáleniny na 90 % těla, potrhané plíce a je v umělém spánku v nemocnici na Vinohradech. Romča je silný a musí to zvládnout. Je to bojovník," popsala v pátek na facebooku jeho sestra Tereza, která žije v USA. Mladý muž však druhý den na následky vážného zranění bohužel zemřel. „Jako by se zastavil čas!“ Jaroslav (36) popsal sebezapálení muže na Václaváku minutu po minutě

„Zemřel tragicky při plnění pracovních povinností v sobotu 2. listopadu 2019 ve věku 27 let,“ stojí na parte zveřejněném rodinou, která se s ním rozloučí příští týden. "Je to to nejhorší, co se mohlo stát. Nemůžu tomu uvěřit. Pořád doufám, že se z téhle noční můry probudím. Děkuji všem za jejich modlitby. Roman navždy zůstane v našich srdcích. Miluji tě, bráško, a strašně mi chybíš," napsala v neděli na sociální síti jeho sestra, která se nestihla vrátit do Česka včas, aby se s bratrem mohla rozloučit.

Otec zraněného prosí o darování krve

Vážně zraněný Radek skončil stejně jako Roman M. na JIP Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Do nemocnice byl transportován v kritickém stavu a v umělém spánku.

Otec Radka Hugo M. prosí přátelé a veřejnost o pomoc. „Jediné, jak můžeme pomoci všem čtyřem postiženým, je tak, že budeme darovat krev. Proto se na vás obracím s prosbou o to, kdo může takto pomoci aspoň tím nejmenším, běžte darovat krev. Moc děkujeme,“ píše otec na facebooku. Než se zapálil, napsal vzkaz! Muž popálený na 100 % těla je v kritickém stavu

V jednom ze starších příspěvků si také postěžoval, že s ním zástupci Explosie vůbec nekomunikovali. „Bohužel jsem velmi rozhořčen z vyjádření tiskového mluvčího, kde vás informuje, jak Explosia je v kontaktu s rodinami dotčených pracovníků. Realita je bohužel taková, že v pátek jsme mi jako první informovali firmu o tom, kde se náš syn nachází a jaký je jeho zdravotní stav,“ píše.