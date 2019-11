Když si Grace dala schůzku s neznámým mužem, nejspíš od toho nic moc neočekávala. Měla ten den zrovna narozeniny, a protože byla daleko od domova, rozhodla se je oslavit s někým cizím. Z mladíka, kterého si vyhlédla, se však stal bestiální vrah, který ji jen chvíli poté, co si užili vášnivý a drsný sex, uškrtil. Navíc si její mrtvolu ze všemožných úhlů nafotil a pak s klidem vyrazil na další rande. Tragédie u Liberce: Otec zveřejnil posudek o Marii H. (†44)! Policie požaduje výslech!

Soudci dle deníku Dailymail prohlásili, že dívka byla škrcena, dokud nevykrvácela nosem. Její vrah pak strávil dlouhé chvíle po vraždě sledováním tvrdého porna a pořizováním snímků její mrtvoly. Mladík se přiznal, že její tělo pak ukryl do kufru a odvezl do lesů. Jeho právník však odmítá obvinění z vraždy. Grace prý s drsnějším sexem souhlasila a pak se jim to jen trochu vymklo z rukou, že prý sama chtěla, aby ji při aktu škrtil.