Před rokem Česko šokovala tragická smrt malého Martínka. Dvaadvacetiměsíčního chlapce vzala do náruče vlastní máma Lenka P. a hodila ho údajně z okna ve čtvrtém patře. Chlapec, který dopadl na tvrdý beton, byl na místě mrtvý. Lenka skočila za ním. Dopadla však do křoví a přežila.

Tragédie se stala na sídlišti Šumava v Českých Budějovicích v bytě, v němž Martínek bydlel už od narození se svým otcem Matějem. Podle informací portálu Expres.cz s nimi žena nebydlela a jednou týdně chodila synka navštěvovat. V době tragédie byla na pravidelné návštěvě. Otec chlapce spal ve vedlejším pokoji.

Lenka byla obviněna z vraždy syna letos v červenci a hrozí jí až osmnáct let vězení, ovšem stále je na svobodě. O smrti synka se proto rozhodl promluvit jeho otec Matěj. „Dnes je to rok, co mi zemřel syn Martínek. Co víc k tomu napsat? Mnozí ho znali, jiným jsem se chlubil, co víc bych si jako otec mohl přát, syna! Jenže je to rok, kdy dokáže česká justice beztrestně držet na svobodě vraha dítěte," smutní jeho táta na sociální síti.

„Spoustu takovýhle případů se vyřešilo během pár dnů nebo měsíců. Ne však vražda mého syna. Ani nevíte, jak rád bych napsal, jak se to stalo a kdo to udělal, ale jsem vázaný podpisem. Z reportáží z loňského roku byste se dozvěděli, ale malý byl zavražděn, a ona je na svobodě, proč? Protože to česká justice dovolí,“ napsal na facebooku Matěj. „Podle policie prý nesplňuje ani jeden ze tří důvodů vzetí do vazby. Neuteče za hranice, přestože bydlí kousek od rakouských hranic. Neovlivňuje svědky, k čemuž prý nejsou důkazy, ale z výpovědí to vypadá jinak. A nemůže svůj čin zopakovat, protože nemáme další děti,“ vysvětlil následně Expresu.

K případu se vyjádřila i prababička zemřelého chlapečka, která zároveň popsala, co se onu noc stalo. „Napřed vyhodila pravnoučka z okna ze 4. poschodí na beton, byl na místě mrtvý. Pak sama skočila, ale vypočítavě do křoví, které bylo pod okny. Ona přežila. Je prohlášena za svéprávnou, obviněna z vraždy a je na svobodě. Jak to? Nikdo neví a nechce říct proč,“ uvedla.

Po smrti syna se Matěj rozhodl cestovat po světě. Zatím projel Maďarsko, Rakousko a Slovensko a vykonal 800 km dlouhou pouť do Santiaga de Compostela. Za hranice Evropy zatím vyrazit nemůže kvůli policejnímu vyšetřování.