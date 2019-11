Nadšenec do horských kol David F. (25) v úterý ráno přišel za svou přítelkyní Vendulou (†28) do jejího bytu v České Lípě, popadl nůž a ubodal ji. Místo činu pak opustil a sám zavolal policisty, aby jim řekl, co se stalo. „Obviněný na sebe a svůj zločin v den jeho spáchání upozornil a krátce nato ho policisté zadrželi," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Kriminalisté se od podezřelého dozvěděli i motiv vraždy. „Motivem činu byly osobní neshody mezi ním a jeho bývalou partnerkou,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková. Vyšetřovatelé Davida F. obvinili z vraždy a podali podnět na jeho umístění do vyšetřovací vazby.

„Důvodem byly především obavy z toho, že by se na svobodě trestnímu stíhání nebo vysokému trestu snažil vyhnout," vysvětlila mluvčí. Soudkyně českolipského soudu obviněného poslala do vazby. Obviněnému hrozí 10 až 18 let odnětí svobody. Násilná smrt mladé ženy je letošní první vraždou na Českolipsku.

Lidi v České Lípě zpráva o události zdrtila. „Je to tragédie, úplně zbytečná smrt. Nevím, co si tím chtěl ten mladej debil dokázat, ona se chovala ke všem hezky, makala a starala se o sebe i syna,“ řekl Deníku člověk ze sousedství, který ve čtvrtek přišel k domu, kde Vendula bydlela, zapálit svíčku.

Bratr zavražděné Tomáš je podle něj tragédií zničený. „Proč? Asi zešílím, to je na mě moc,“ napsal pozůstalý v den vraždy na facebooku. Pod příspěvek se rychle objevila slova podpory řady jeho přátel.

Lidé na sociálních sítích podle Deníku přišli s informací, že Vendula na svého přítele z důvodu napadení nožem policii už dříve volala! „Zavraždil ji její přítel, kterého podle všeho nedávno nahlásila policii také za napadení nožem. Domácí násilí je strašné, hrozně mě štve, že musela zemřít. Znala jsem ji a byla to úžasná dívka a matka,“ cituje Deník Lucii M. S., podle které známí zavražděné o domácím násilí spekulovali delší dobu.