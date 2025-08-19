Záchranář Ivo obviněný z únosu a znásilnění studentky Soni: Podivné svědectví z vězení
Studentka Soňa (24) byla v roce 2023 unesena a nalezena v bezvědomí s podezřením na znásilnění. Z činu je obviněn bývalý záchranář Ivo P. (54), ve vazbě čeká na rozsudek. Muž tráví dny v naprostém mlčení, odmítá vycházky a jeho chování působí znepokojivě na spoluvězně i dozorce.
Podle informací slovenského deníku Nový Čas se jeho život za mřížemi odehrává v tísnivém tichu. Zdroj z věznice popsal, že bývalý záchranář většinu času mlčí, nevyhledává kontakt s ostatními vězni a celé hodiny nehybně sedí na posteli. „Nechodí po chodbách, odmítá vycházky, ani nikomu nevolá. Nikdo za ním nepřišel už celé měsíce, přestože by návštěvu mohl mít jednou za měsíc,“ uvedl.
Jídlo si prý přebírá mlčky a okamžitě se vrací do své cely. Jeho izolace působí i na ostatní. Vězni tvrdí, že v jeho přítomnosti mají zvláštní pocit, jako by z něj sálalo napětí a strach. Navíc se věznicí šíří řeči, že Ivo P. je přesvědčený, že na něj policie nasadila informátora.
Vyšetřování případu se mezitím posunulo kupředu. Před soudem vypovídali psychiatři a jejich svědectví zpochybnilo původní diagnózu schizofrenie. Do vyšetřování navíc vstoupila nová svědkyně, jež s Ivem komunikovala právě v době, kdy byla Soňa nezvěstná.
Šokující příběh se stal 10. září 2023. Studentka Soňa tehdy zmizela na 25 hodin. O den později byla nalezena v bezvědomí u nemocnice v bratislavské Petržalce. Podle vyšetřovatelů byla pod vlivem neznámé omamné látky a existovalo podezření na znásilnění. Stopa policie nakonec vedla k bývalému záchranáři Ivovi P. Obvinili jej z omezování osobní svobody a znásilnění.
Přestože ho původní znalecký posudek označil za nepříčetného a stíhání bylo zastaveno, další vyšetření psychiatrů dospělo k jinému závěru. Generální prokurátor proto v roce 2024 obnovil trestní řízení. Do vynesení rozsudku však Ivo P. dál tráví dny ve vězení v mlčení a tím budí obavy nejen mezi spoluvězni, ale i mezi samotnými dozorci.
