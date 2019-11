Trestní stíhání třiatřicetiletého muže souvisí s tragickou dopravní nehodou, ke které došlo letos v září mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Následky střetu Fordu Mustang a protijedoucí Škody Rapid byly fatální. Nehodu nepřežil řidič Rapidu brigádní generál Milan Jakubů. Jeho manželka pak skončila s vážným poraněním hlavy v nemocnici a nemohla se tak zúčastnit pohřbu vlastního muže.

Ostře mediálně sledovaným případem se ihned začala zabývat trutnovská policie, která po téměř dvou měsících šetření učinila první rozhodnutí. „Na základě předběžných zjištění znalce z oboru dopravy bylo prokázáno, že rychlost pohybu vozu Ford Mustang přesahovala výrazně nejvyšší povinný limit. Znalec konstatoval, že obě auta byla v době před osudovým střetem v dobrém technickém stavu a nebyla zjištěna žádná závada, která by mohla mít vliv na vznik dopravní nehody,“ řekla policejní mluvčí Eva Prachařová.

„Podle vyjádření znalce byl jedinou a výhradní příčinou vzniku dopravní nehody způsob jízdy řidiče automobilu Ford Mustang, který v důsledku vysoké rychlosti vyjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozem Škoda Rapid. Vyšetřování nehody i nadále pokračuje,“ dodala.

Dnes už obviněný řidič Fordu Mustang měl vozidlo zapůjčené a v době nehody vezl na sedadle spolujezdce dvanáctiletého chlapce, syna řidiče druhého Mustangu, který jel na silnici před ním. Po tragédii se na něj snesla obrovská vlna kritiky a to hlavně kvůli spekulacím, že na úzké klikaté silnici s druhým autem závodil. To muž ale popřel. Svého činu nicméně v rozhovoru pro Blesk hodně litoval.

Video Pohřeb generála Jakubů, kterého zabil mustang: Čestná salva a stovky hostů - Jiří Čada, Jan Jedlička

„Až do nehody jsem se považoval za dobrého řidiče. Bohužel, touto nehodou jsem zklamal všechny, kteří mi jako řidiči důvěřovali,“ sypal si Vojtěch popel na hlavu. „V tuto chvíli zařizuji prodej svého majetku, abych alespoň částečně mohl rodině kompenzovat to, co se penězi nahradit nedá,“ řekl a dodal: „Nevím, zda se za volant auta vůbec vrátím. To, co se stalo, je neodčinitelné. Vždy to budu mít před očima. Celý můj dosavadní život se točil hlavně kolem aut a toto je zlomový okamžik.“

