Osudovou chybu udělal 22letý mladík, když v noci ze soboty na neděli nastoupil do škodovky o dva roky staršího kamaráda Rolanda. Šofér byl totiž opilý a po chvíli jízdy s autem vyletěl ze silnice a naboural do stromu. On sám vyvázl lehce zraněný, 22letý Karel na místě spolujezdce ale neměl šanci přežít… Krátce před tím, než mladík nasedl do auta smrti, dal poslední sbohem své životní lásce.