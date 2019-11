Podle informací Blesku podala milionářka a politička Maryam Nawazová, dcera bývalého premiéra Pákistánu, návrh na kauci už 24. října poté, co ji policie poslala do vazby na začátku letošního srpna. Soudce pak k 31. říjnu rozhodl, že kauce platí a Nawazová tak bude moci opustit vězení, aby se mohla postarat o svého nemocného otce. Zdrcující zprávy a šok pro pašeračku Terezu (23): Zhroutila se jí poslední naděje!

Propuštění oblíbené političky je sice obecně dobrou zprávou, ale tak pozitivně ji určitě nebere česká pašeračka heroinu Tereza Hlůšková (23), která si za mřížemi vytvořila s Nawazovou velmi přátelský vztah. Podle informací Blesku se obě ženy několikrát navštívily, a Hlůšková dokonce milionářce půjčila nějaké knihy. Pákistánka prý naopak oceňovala krásu rodačky z Uherského Hradiště. Když politička za mřížemi akutně onemocněla, Hlůšková se prý intenzivně modlila za její zdraví. Teď však reálně hrozí, že novou kamarádku už nikdy neuvidí.

Soud s pašeračkou Terezou zasáhla náhlá zpráva: Smrt otce!

Češka Tereza Hlůšková sedí ve vězení Koh Lakhpat už přibližně rok a tři čtvrtě. Do cely ji dostal čin, který spáchala na začátku roku 2018, kdy ji na letišti v Láhauru chytili celníci a v jejím kufru nalezli devět kilogramů heroinu. Soud ji za to poslal do vězení na osm let a osm měsíců. Tereza se proti verdiktu odvolala a nyní stále čeká na odvolací soud.