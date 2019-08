Velké komplikace pro pašeračku Terezu (23): Její strategii narušilo vážné zranění!

Jen málokdo si asi umí představit, co prožívá česká pašeračka Tereza Hlůšková (23) odsouzená na bezmála 9 let do vězení za pašování heroinu. Pobyt v pákistánské věznici v Láhauru se zdá být nekonečný a odvolací řízení je v nedohlednu. Velké naděje vkládala do pondělí, kdy ji měl navštívit její právní zástupce. Jenže řetězec zklamání nebere konce.

Česká pašeračka Tereza Hlůšková tráví už 19. měsíc v pákistánském vězení poté, co u ní celníci na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru našli bezmála 9 kilogramů heroinu. Soud ji za to, zatím nepravomocně, poslal na 8 let a 8 měsíců do vězení. Termín odvolacího řízení byl stanoven na září a Tereza se už jistě nemůže dočkat. Stále doufá, že jí soud dá za pravdu a osvobodí ji v plném rozsahu.

Válečná porada před velkou bitvou

V pondělí měl být podle Arshad Dunya News, našeho zdroje v Pákistánu, pro Terezu Hlůškovou velký den. Do vězení za ní měl přijít její advokát Asghar Dogar. Zprvu se sice zdálo, že si pro odvolací řízení vybere někoho jiného, nakonec ale svěřila všechny své naděje do rukou právě jemu. Pomalu se blíží čas, kdy apelační soud projedná její stížnost, a je proto vhodná doba probrat strategii pro nadcházející soudní přelíčení a také zvážit, jaké argumenty použít proti státnímu zástupci, který se již nechal slyšet, že pro Terezu nebude požadovat nic menšího, než rovnou doživotí.

Tereza čekala ve vězení celý den

Není pochyb o tom, že Terezu trochu obměkčil dárek, který jí její advokát přednedávnem poslal kvůli místnímu Svátku oběti. Krásný tradiční šat ji potěšil natolik, že poprvé svolila k tomu, aby ji vůbec někdo ve vězení mohl navštívit. Jenže podle našeho pákistánského zdroje se advokát nakonec za Terezou do vězení vůbec nevypravil!

Zdůvodnění zněla spíš jako výmluvy

Náš zdroj proto položil Dogarovi dotaz, jaký důvod měl k tomu, že plánované setkání odložil. „Důvodem, proč Terezin právník nemohl do vězení, byly soukromé závazky. Návštěvu prý znemožnilo několik naléhavých soukromých telefonátů!“ uvedl zdroj Blesku. Tomu později advokát vysvětloval, že se zranil jeho nejmenovaný příbuzný, který spadl ze střechy, a on za ním musel jet do nemocnice. Desítky hodin boje o život Josefa (26) zavaleného ve studni: Zachránci se prokopali do 10 metrů

Sbírá odvahu před velkým rozhodnutím?

Zůstává otázkou, kdy se Dogar plánuje s Terezou sejít, protože času kvapem ubývá, a ona zůstává v nejistotě. Jisté je jen jedno. Termín odvolacího řízení se blíží a česká vězeňkyně bude potřebovat silného spojence, pokud chce zvítězit a přesvědčit odvolací senát o své nevině.