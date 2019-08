Bývalá kamarádka české pašeračky Terezy Hlůškové (23), která trpí zavřená v pákistánském kriminále, modelka Simona (24), se ocitla v nabídce internetového portálu zprostředkovávajícího exotickou dovolenou ve společnosti svůdných žen. Mladá modelka a nedávná playmate časopisu pro pány se brání, že s tím nemá nic společného. Zmíněná společnost ale zaslala Blesku materiály, které podle ní svědčí o tom, že Simona o spolupráci skutečně stála, ba co víc, vehementně o ni usilovala.

„Stala jsem se obětí! Zneužili mé jméno i fotografie. Celé léto se nacházím s kamarádkou na Ibize. V Karibiku nepracuji! Už mám dost těch neustálých lží a špinění mého jména. Věci začínám řešit soudní cestou,“ sdělila Simona svým fanouškům na sociální síti. „Ku*va nejsem, ani se neku*vím,“ dodala poté, co se její fotografie i s nabídkou objevily na internetovém portálu agentury, která působí v Dominikánské republice.

Fotky to byly šťavnaté a neméně exkluzivní byla i denní sazba, údajně za společnost české playmate. Případný zájemce by musel agentuře nabídnout 1000 dolarů za den. To je v přepočtu 23 000 korun.

Minulost dvojnice pašeračky Terezy odhalena: Máme v p**i, vzkázaly se Simonou zlým jazykům

Romantika bez hranic?

Simona nařčení ze spolupráce s luxusním eskortem odmítla a pohrozila agentuře žalobou. Ozval se ale Václav, zaměstnanec společnosti Team Carribean Relax, se kterou prý Simona jednala.

„Mohu vám potvrdit, že Simona oslovila naši agenturu v únoru tohoto roku s tím, že pro nás chce pracovat. Konverzace probíhala v angličtině s naší manažerkou a později jsem se Simonou komunikoval já osobně po telefonu,“ sdělil Blesku. Ze záznamů komunikace, jejichž náhledy Blesku předložil, by skutečně vyplývalo, že modelka agenturu kontaktovala a usilovala o navázání spolupráce.

„Naše společnost má uzavřeny kontrakty s kluby NBA, jejichž hráčům zajišťujeme dovolenou, tedy určitě nepotřebujeme publikovat něčí fotky bez souhlasu,“ sdělil Blesku Václav, který je podle vlastních slov bývalý policista a stará se o dopravu a zajištění bezpečnosti hvězdných klientů agentury.

Velká smůla pašeračky Terezy: Její spoluvězni můžou na svobodu, ona ne!

Práci dřív hledala po boku Terezy

Bývalá největší kamarádka pašeračky Terezy Hlůškové krátce po jejím zatčení v exkluzivním rozhovoru pro Blesk přiznala, že v minulosti jezdily do Švýcarska za prací. Dvojice žen podle Simony pracovala v jistém salonu jako luxusní společnice. Nyní se už déle než rok musí obejít bez Tereziny společnosti. Jak tvrdí výše zmíněná karibská agentura, nečinilo by jí žádné potíže pracovat v oboru takříkajíc na vlastní pěst. Je tedy možné, že také Simona se své „neviny“ bude muset domáhat soudně.