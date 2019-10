Do Čech opět dorazily zprávy ze vzdáleného Pákistánu a mluví o činu, který vrhá na pašeračku Terezu Hlůškovou (23) v tamním vězení úplně nové světlo. Podle zdroje Blesku měla zachránit život slavné spoluvězeňkyni.

Tereza je znovu za hvězdu! V pákistánském vězení Koh Lakhpat nedaleko pákistánského Láhauru se rapidně zlepšil její zdravotní stav a Blesk se dozvěděl od svého pákistánského zdroje, že údajně navíc učinila dobrý skutek.

V téže věznici jako Češka nepravomocně odsouzená na 8 let a 8 měsíců za pašování bezmála 9 kilogramů heroinu, se totiž nachází také Maryam Nawazová, politička a dcera bývalého premiéra Pákistánu. Tu podle místního zpravodaje Blesku za mřížemi začaly trápit zdravotní obtíže.

„Tereza dala Maryam Nawazové léky, které měla u sebe. Bohužel, během včerejška se jí udělalo ještě hůře,“ napsal zdroj Blesku do Čech. Podle něj se rodačka z Uherského Hradiště s Nawazovou přátelí.

„Zprávu o špatném stavu Nawazové musela strážným říct právě Tereza! O pár chvil později už ji vezla sanitka do nemocnice v Láhauru,“ přiblížil zdroj, který navíc přidal zprávu o tom, že politička pak strávila téměř půl dne mimo věznici kvůli nutným zdravotnickým vyšetřením. Tereza prý měla o kamarádku strach a po celou dobu se starala o to, aby byla žena v pořádku.

Maryam Nawazová je za mřížemi v Pákistánu od srpna, protože ji policie podezírá z finančních zločinů. Světová média už ale dříve uváděla, že milionářka a oblíbená politička je lídrem opoziční strany v zemi, kde vládne poměrně přísný režim. I proto existuje podezření, že je její věznění politického ražení.