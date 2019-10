Terezu (23) zadrželi na pákistánském letišti loni v lednu s necelými devíti kilogramy heroinu v kufru. Od té doby se do Česka nepodívala a asi nějakou chvíli nepodívá. Už od začátku září usiluje o konání odvolacího soudu a zatím jí to moc nevychází. Původní rozsudek zněl osm let a osm měsíců vězení za pašování tvrdých drog. Šílenci ze Stodolní: Jeden bodal, druhý mlátil pěstmi! Své oběti neznali, soud jim to spočítal

V pondělí 7. října se měl konat už jednou odročený soud, ten se ale kvůli nepřítomnosti soudce nekonal a byl přeložen na úterý 22. října. K tomu ale taky nedošlo, a Tereza tak pravděpodobně ztrácí naději, že nějaký odvolací soud se vůbec bude konat…

Terezino slyšení u odvolacího soudu nebylo tentokrát na programu kvůli chybě koncipienta. Ten totiž nepodal žádost o jednání včas. „Tereza má prostě smůlu,“ řekl Terezin právník pákistánskému zpravodajovi. Právník podal i žádost o zrychlené jednání. Teď se ale čeká, až soud vyřeší jiný případ už z roku 2014. Pak se teprve začne zabývat dalšími žádostmi.

„Pokud soud schválí zrychlené jednání, bude rozhodnuto už brzy. Pokud ne, může to trvat dalších čtyři až pět měsíců," prozradil Blesku místní zpravodaj. České ministerstvo zahraničních věcí žádné další informace k případu nemá. „Zástupci českého velvyslanectví byli dnes pouze informováni, že náhradní termín za zrušené stání ze 7. 10. dosud nebyl stanoven," řekla v úterý Blesk.cz mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová.