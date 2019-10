Tereza Hlůšková by se měla před pákistánským soudem znovu objevit v pondělí 7. října. Projednávat se bude její odvolání proti březnovému rozsudku, který ji poslal za mříže na skoro devět let za to, že ji loni v lednu zadrželi na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu v kufru. Tereza ale vinu odmítá a stojí si za tím, že je nevinná a o drogách v kufru neměla ponětí. Pašeračka Tereza Hlůšková ve smrtelném nebezpečí: Vězení zachvátila panika!

Zastupovat ji bude stejně jako při hlavním líčení renomovaný pákistánský právník Asghar Doger, který má s podobnými případy velké zkušenosti. Ten od převzetí známého případu nemá o zakázky nouzi a díky konexím s pohlednou blondýnkou se na něj obrací čím dál více lidé s prosbou o právnickou pomoc. Jenže stejně rychle jako se díky Tereze proslavil, mu teď hrozí, že ho její případ zničí.

"Případ Terezy je pro něj velmi důležitý, protože je všeobecně známý a pokud ho Asghar Doger prohraje, pak už nikdo nebude chtít, aby ho obhajoval," vysvětlil Blesku pákistánský zpravodaj Alí Aršád. "Terezin právník se tak už nebude objevovat v rutinních případech, o které se postarají jeho spolupracovníci, aby se on mohl připravovat jen na její případ. Hodlá udělat úplně vše, co je v jeho silách, aby byla propuštěna," doplnil. Mám důkazy proti bývalé kamarádce pašeračky Terezy! Muž z Karibiku promluvil

Pákistánští celníci zadrželi ženu loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Kromě Češky byl obžalován ještě jeden muž, který není z České republiky a kterého soud zprostil viny. Drogy, které převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24 milionů Kč).