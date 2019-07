Zásadní zvrat v případu pašeračky Terezy: Přihlásil se obžalovaný komplic, který byl na útěku!

Nečekaný vývoj má případ Češky Terezy Hlůškové, která byla prvoinstančním soudem v Pákistánu odsouzena za pašování 9 kil heroinu k více než osmiletému žaláři. Soudu se nyní přihlásil jeden z obžalovaných, který byl dosud na útěku. Jakou roli hraje v případu a co to znamená pro Terezu?

Jaké to bylo dnes překvapení, když se u soudu v pákistánském Láhauru zjevil Aftab Anwer Bhatti, tedy muž, který figuruje v Terezině případu jako řidič, který ji v osudný den odvezl na letiště i s kufrem, v němž bylo později objeveno přes devět kilo heroinu. Byl to také jeho byt, v němž Tereza trávila poslední chvíle před odletem. Cestovat měla z Láhauru přes Abu Zabí do Irska.

Anwer Bhatti je obžalován z napomáhání Tereze a jejímu komplicovi Shoaibu Ahmedovi, jenž byl však pro nedostatek důkazů zproštěn obžaloby. Ta tvrdila, že měl pro „modelku“ Terezu zajistit ubytování a zorganizovat focení módních fotografií. Bhatti měl pak poskytnout ubytování a postarat se o odvoz Terezy na letiště.

Podle pákistánského novináře webu Dunya News se Anwer Bhatti zjevil před soudem prý z důvodů, že se bál zatčení. U soudu se dneska kál a obhajoval. To, že se dobrovolně přihlásil, mu nyní pomůže jako polehčující okolnost. Až do 15. července bude volný, pak se musí znovu dostavit a soud bude rozhodovat o tom, zda ho vezme do vazby, či ho nechá na kauci na svobodě.

Odsouzené Tereze, která čeká na odvolací stání, jež proběhne na začátku září, tak svitla naděje. Anwer Bhatti může do případu vnést další světlo. Je totiž dalším dílkem do skládačky a může přinést odpověď na to, kdo jakou roli v případu skutečně hraje. Bez zájmu vyšetřovacích orgánů stále zůstává tajemný a zřejmě v Británii či Irsku žijící Tariq alias Mr. T, jehož Tereza hned po zatčení uvedla jako toho, kdo jí dával úkoly. Zaznělo to ostatně i na videu, které si můžete připomenout níže.