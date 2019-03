Foto jako důkaz! Případ „pašeračky Terezy“ je falešný, hřímal u soudu právník „komplice“

Ostře sledovaný soud s Terezou v sobotu pokračoval závěrečnou řečí advokáta Pákistánce Shoaiba, který je kromě Terezy jediný další zadržený. Obhájce nenechal na celnících, kteří Češku zatkli, nit suchou a argumentoval podobně jako Terezin právník.

Oba obvinění se podle něj totiž poprvé viděli až v soudní síni! Tvrzení vyšetřovatelů, že je Shoaib členem pašeráckého gangu, do kterého měla patřit i Tereza, se tak podle něj nezakládá na pravdě.

Usilují Tereze o život?! Soudce zavedl přísná bezpečnostní opatření

Ve své řeči Shoiabův advokát dal za pravdu Terezinu obhájci, který celou kauzu označil za vykonstruovanou a založenou na falešném obvinění celníků. Úředníci podle obhajoby soudu předložili naprosto nedostačující důkazy, na základě kterých by soud neměl obviněné uznat vinnými.

Soud nemá k dispozici kamerové záznamy z letiště, které by zachycovaly Terezu buď s kufrem, ve kterém celníci našli heroin, nebo se Shoaibem. „Pokud by takové záběry existovaly, celníci by je předložili. Všechna obvinění jsou falešná,“ uzavřel Shoiabův advokát svou řeč.

Modlete se za mě: Terezin soud v Pákistánu přerušila vážná nemoc

Další stání je na programu 13. března, kdy by měla netradičně podruhé zaznít závěrečná řeč státního zástupce. Stejnou šanci chce podle všeho i Terezin právník, který v sobotu požádal soudce, aby mohl po státním zástupci promluvit znovu. Soudce se k jeho žádosti v sobotu nevyjádřil a nechal si čas na rozmyšlenou.