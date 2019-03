„Dal jsem tomuto případu svých 100 %, teď už potřebujeme jen hodně štěstí,“ prohlásil po středečním soudu právník Terezy, která zde byla zadržena s kufrem plným heroinu.

Právě ve středu totiž obhájce mladé Češky Asghar Dogar ukončil svou závěrečnou výpověď a věc se posunula do dalšího stadia – v sobotu 9. března, na kdy bylo jednání odročeno, bude závěrečnou řeč mít obhájce druhého obžalovaného Shoaiba Hafeeze Khana. Poté by měl prostor dostat znovu státní zástupce, který chce ještě dovysvětlit nějaké nejasnosti.

Tereza i Khan popírají vinu a oba svorně tvrdí, že se ani neznají. Zda jim soudce uvěří, je ve hvězdách, podezřelé Češce hrozí až deset let ve vězení, které jí ostatně i žalobce navrhl.

Po středečním stání Tereza opět hovořila s pákistánským novinářem Alím Aršádem a prozradila mu, že ji velmi trápí jedna věc. „Bojím se o svou váhu, když jsem přijela do Pákistánu, vážila jsem 53 kg, teď mám 63 kg. Za rok jsem přibrala deset kilo, protože necvičím a nemůžu se řádně stravovat,“ postěžovala si a slíbila, že hned jak se vrátí do Česka, přihlásí se do fitka, aby zase zhubla.

Pákistánci zadrželi Terezu H. loni 10. ledna na letišti v Láhauru. Z jejího kufru při prohlídce vyndali téměř devět kilogramů heroinu, Terezin obhájce ale u soudu argumentuje tím, že jeho klientka daný den s žádným kufrem necestovala.