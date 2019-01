Do Terezina případu se vložil Vrchní soud: Nového svědka se bojí i právník mladé Češky.

Češka Tereza H. (22), kterou v Pákistánu obžalovali za pašování drog, se už už těšila na závěr soudu, ale vypadá to, že si ještě počká. Do případu se vložil Vrchní soud a přikázal výslech důležitého svědka. Jeho výpovědi se obává i Terezin právník!

Terezin nový soudce sliboval rozsudek do konce ledna, ale vypadá to, že i jeho sliby se nesplní. Pro jednou za to ale nemůže neustálé odročování z důvodů náboženských cest, golfových turnajů či dovolených. Do případu mladé Češky se vložil Vrchní soud v Láhauru a nařídil výslech svědka, kterého již před několika měsíci navrhoval předvolat státní zástupce.

Nemocná Tereza před soudem viditelně trpěla: Nový, drsný soudce na to nebral žádný ohled

Soudce ale tehdy jeho předvolání zamítl. A Tereza si mohla oddechnout, teď je ale opět jako na trní. Podle zdroje Blesku se totiž jedná o zaměstnance Western Union, který má popsat finanční propojení mezi Terezou a druhým obžalovaným Shoaibem Hafeez Khanem.

Ten ve své závěrečné výpovědi odmítl, že by se měl na pašování drog podílet a tvrdí, že Češku ani nezná. Nový svědek ale podle všeho bude tvrdit přesný opak - Terezin právník se totiž jeho výpovědi značně obává.

Terezu zadrželi pákistánští celníci na letišti v Láhauru 10. ledna. Při třetí kontrole u ní totiž objevili téměř devět kilogramů heroinu. Mladá Češka tvrdí, že o drogách nevěděla. Už téměř rok teď Tereza navštěvuje láhaurský soud a čeká na rozsudek. Vzhledem k tomu, že jde o cizinku a vezla méně než 10 kilo drog, nehrozí jí trest smrti a patrně ani doživotí. I tak čelí deseti letům v místním vězení. Česko totiž nemá s Pákistánem dohodu o vydávání zločinců.