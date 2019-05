Krutá Tereza! Pákistánského nápadníka poslala k šípku i se snubním prstenem

Ani na několikátý pokus to znovu nevyšlo. Za Terezou Hlůškovou vyrazil do vězení její ctitel Shoaib Nazai, tak jak už dříve sliboval. Nesl s sebou i dárek k narozeninám, který jí chtěl předat osobně. Češka ale opět nepřišla a setkání odmítla. Bohužel, pro pákistánského advokáta to byla poslední kapka. Terezu chtěl překvapit snubním prstenem, místo toho odešel s očima pro pláč.

Příběh jako z romantického filmu se odehrál v pákistánském vězení Koh Lakhpat, kde si svůj trest odpykává česká pašeračka drog Tereza Hlůšková. Poté co si odmítla převzít narozeninový dar od svého ctitele Shoaiba, který jej poslal po svém kolegovi, se za ní zamilovaný právník vypravil osobně. Podle pákistánského zdroje ale pěkně „ostrouhal“.

„Tereza ho odmítla,“ poznamenal zdroj. „Dokonce si ani nechtěla vzít ten dárek,“ dodal. Shoaib z toho byl pochopitelně velice smutný. Už dříve se nechal slyšet, že měl pro svoji českou lásku připravené překrásné šaty a boty. Nechtěl ale prozradit, co byla třetí věc, překvapení si hodlal nechat až na osobní setkání. K němu však nedošlo a k Blesku se dostalo, co že si to právník chystal. „Byl to snubní prsten,“ řekl zdroj.

Ač by se to někomu mohlo zdát překvapivé, na podobná gesta je už Tereza od Shoaiba zvyklá. Již dříve se nechal slyšet, že si chce Češku vzít. Dokonce ji už jednou o ruku požádal, stalo se tak v době, kdy byla Tereza ještě ve vazbě a poměrně pravidelně chodila k soudu. Teď už je ale prý se vším konec. „Ten dárek Shoaib věnoval nějakému žebrákovi před vězením, vrátil se s opravdu zlomeným srdcem,“ zněly zprávy z dalekého Pákistánu.

Pákistánec se také údajně zapřisáhl, že to bylo naposledy, kdy za Terezou šel. Víckrát se prý odmítnout nenechá. „Přeju jí ale samozřejmě pořád to nejlepší. Bůh jí žehnej,“ vzkázal sám Shoaib.

V tuto chvíli můžeme jen spekulovat, proč se Tereza nechtěla se svým ctitelem vidět, ale je pravděpodobné, že prostě a jednoduše neměla zájem o navazování jakýchkoli vztahů tak daleko od domova, a navíc v zemi, jenž se tak kulturně i nábožensky liší od České republiky. Dál tak zůstává úplně sama v Pákistánu, kde ji před více než rokem chytili celníci, když na letišti v Láhauru pašovala ve svém kufru téměř devět kilogramů heroinu. Soud ji za to letos v zimě nepravomocně potrestal odnětím svobody na 8 let a osm měsíců. Proti rozsudku se obě strany odvolaly. Tereza se cítí být nevinná a prokurátor naopak míní, že by mohl být trest daleko vyšší.