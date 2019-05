Konečně dobrá zpráva pro Terezu! Soud jí dal šanci na návrat do Česka

Když si Tereza Hlůšková (23) vyslechla od pákistánského soudce verdikt, který ji poslal za mříže na osm let a osm měsíců, propukla v pláč. Proces pro ni dle jejího názoru dopadl špatně. Někteří odborníci jsou ale jiného názoru a Tereza by se měla spíše radovat. U nás by jí totiž za pašování devíti kilogramů heroinu čekal velice podobný osud. A právě to podle odborníků může pomoci při vydání do Česka.