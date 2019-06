Očité svědectví Čechů o životě Terezy v pákistánském kriminálu: Je úplně odříznutá od světa!

Už déle než rok a půl trpí uvězněná Češka za zdmi pákistánských věznic. Velice dlouho neviděla přátelskou tvář. Dostat se k ní totiž není nic lehkého, jak se přesvědčili poslanci Daniel Pawlas (KSČM) a Michal Ratiborský (ANO).

„Snažili (jsme se, pozn. red.) získat povolení k návštěvě Terezy ve vězení, což se ukázalo jako složitý a náročný proces. Naštěstí nám po přemístění do Láhauru velice pomohl guvernér provincie Paňdžáb, kterého jsem požádal o povolení k návštěvě, a my jsme ho na poslední chvíli získali,“ uvedl Pawlas v tiskové zprávě, kterou má Blesk k dispozici.

Poslanec také vylíčil detaily setkání, které proběhlo v areálu věznice. „Návštěva se uskutečnila ve čtvrtek a trvala zhruba 40 minut. Věznice i samotné setkání se slečnou Terezou byly příjemným překvapením,“ líčí okouzleně poslanec.

Ten také popsal, že vězněnou Terezu přivedla dozorkyně, která byla celou dobu přítomná i u jejich rozhovoru. Jenže pákistánská strážkyně samozřejmě neuměla ani slovo česky, takže hovor mohl probíhat v uvolněné atmosféře a Tereza se nemusela bát svěřit se mu o svých skutečných pocitech z pobytu za zdmi Láhaurské věznice.

„Hovor probíhal tak, že vězněná Tereza H. byla dozorkyní přivedena nádvořím s krásně upravenou zahradou /o její údržbu se starají odsouzení vězni/ k oknu, ve kterém byla mříž a síť,“ popsal poslanec bezprostřední podmínky, za nichž rozhovor probíhal.

A jak si tedy zadržovaná Tereza Hlůšková ve vězení žije? Svěřila se, že na cele bydlí se starší spoluvězeňkyní ze Srí Lanky, která je na ni příjemná. Ani slovem si nepostěžovala na podmínky ve vězení, ale prohlásila, že ji mrzí nemožnost zatelefonovat alespoň jednou za čas rodině. „Toto je jí odpíráno, a to prý z důvodu drahých telefonních poplatků do ČR,“ vysvětlil poslanec.

Druhý problém, který Tereza řeší, je fakt, že ve vězení není dostatečně vybavená knihovna, která nabízí jen pár starých knih. „Požádal (jsem, pozn. red.) pana guvernéra, zda by bylo možné něco učinit v záležitosti nedostatku knih a možnosti telefonních hovorů slečny Terezy s její rodinou,“ sdělil poslanec.

Pákistánští celníci 22letou Terezu Hlůškovou zadrželi 10. ledna 2018, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se chystala pokračovat do Irska. Média původně uváděla, že vezla devět kilogramů drogy, v době závěrečného soudního stání některá psala, že šlo o osm a půl kilogramu heroinu. Byla za to odsouzena k 8 letům a 8 měsícům vězení. Odvolací řízení dosud neproběhlo, a rozsudek tudíž není pravomocný.